Лучшие матчи Украины за последние 10 лет. Часть вторая: с Шевченко и Петраковым

Продолжение. Часть первая: с Блохиным и Фоменко >>>

Почти четыре cледующих года прошли без единого матча, который мне хотелось бы здесь вспомнить. Это был переходный период от команды Фоменко к команде Шевченко. Можно было бы, конечно, упомянуть и бездарно проведенный Евро, и неудачный отбор на следующий Мундиаль. Но не будем о грустном: отнюдь не это является нашей целью.

Как сказал бы старина Карлссон, продолжаем разговор! Какие игры сборной нас особенно порадовали, и что я писал об этом тогда?

6. Украина – Сербия 5:0

Отбор к Евро. 7 июня 2019 года

Ну, что вам сказать, ребята… Это был Лучший день во всей истории украинского футбола. Без каких-либо перестраховочных «возможно». Давайте запомним дату. Когда еще такое будет…

Честно говоря, уже не верилось в то, что Украина когда-нибудь в этой жизни будет способна на такое. Это был полуторачасовой кайф, экстаз, оргазм любителей футбола, наблюдавших очевидную, но от того не менее невероятную Игру в исполнении своей команды.

Позволю себе процитировать диалог наших читателей из Луцка и Коростеня по горячим следам.

- Нас надурили, насправді це був Люксембург, з сербами ще в понеділок грати ...

- Та да. Нам з сербами в понеділок. А сьогодні з ними грала «Барселона».

Кому интересно, тот может доискиваться причин столь удачной игры именно против этого соперника, именно в этот вечер. Шевченко говорит о том, что сербы выставили слишком атакующий состав. В свою очередь, для нашей атаки появилось больше свободных зон, и т. п. Игроки говорят о предматчевой «речи» коуча, которая настроила их на нужный лад…

Игра полилась, как песня, как приятный прохладный напиток в зной, буквально со стартового свистка. И даже два сербских укола в первые четверть часа не испортили этого впечатления: команда играла!

А уже второй ответный выпад Украины стал результативным. 26-я минута и комбинация Малиновский – Караваев – Цыганков положили начало сербскому погрому во Львове. То, что процесс этот необратим, засвидетельствовал второй гол Цыганкова, с передачи Яремчука, уже две минуты спустя. И погнали наши не местных, как отставших от поезда.

Пожалуй, для меня наиболее запомнившейся фигурой матча стал Коноплянка. Нисколько не умаляя значимости дубля Цыганкова. Просто Виктор блеснул ярчайшей игрой в течение шести минут первого тайма, Евгений же запомнился в самые разные отрезки времени.

Помимо двух «дублеров», на мой взгляд, выделялись также Яремчук и Малиновский. Зинченко – скорее эффектностью. Словом, группа атаки была на высоте. Хотя, разумеется, это успех всей команды. И то, что у Пятова фактически не было серьезной работы – блестящий итог ее работы в обороне.

Что важно? Это был матч с прямым конкурентом – за важнейшие очки в группе. Он вполне может оказаться в итоге решающим. Сербия априори не могла подойти к нему с недостаточной степенью психологической готовности: Украину в Португалии видели все. И сербы действительно превосходят нас кадрово: Коларов, Костич, Тадич, Йович – эти фамилии звучат громче наших.

Оттого ликвидация, форменная зачистка такого визави стоят вдвое, если не вчетверо дороже. И пусть даже соперник невольно помог нам какими-то тактическими просчетами – вряд ли подобные проблемы должны волновать нашего шерифа. Эта победа – краеугольный камень в фундамент еврокампании команды Шевченко.

7. Украина – Португалия 2:1

Отбор к Евро. 14 октября 2019 года

В первую очередь, команда Шевченко блеснула реализацией голевых моментов. Не считая полушанса Яремчука в дебюте игры, она использовала ОБЕ свои возможности – на 6-й и 27-й минутах. Да как – фактически оба раза Яремчук и Ярмоленко расстреливали ворота в упор: это были пресловутые стопроцентные моменты! С лучшей командой Европы, на секундочку.

Добавьте к этому, что у соперника за все это время был лишь полумомент Геррейро. И тут уж невозможно не согласиться: первые полчаса в исполнении Украины были идеальными. Но только они. И куда все девалось…

В оставшийся час соотношение голевых шансов было приблизительно 0:10. Мой приятель-собеседник пишет о том, что ему больше понравился второй тайм до удаления Степаненко. Мол, стали контролировать мяч и отодвинули игру от своих ворот. Все так, я даже поймал себя на восхищении каруселью из пасов, устроенной на гостевой половине.

Но факты – упрямая вещь. За это время португальцы создали те же три опасных момента, что и до перерыва. И реализуй хоть один из них (шести) Роналду, Бернарду Силва, Мариу, Данилу – что бы мы сейчас говорили?

С 29-й минуты слово был вынужден взять товарищ Пятов. Не нравится «товарищ» - пусть будет «пан» или «сеу». И чемпионы Европы вынуждены были слушать его внимательнейшим образом. Пяток сэйвов Пятова (два из которых уже при 2:1, и последний – в компенсированное время) сделал его главной фигурой матча. Монументально возвышающейся над всеми прочими.

У Португалии, естественно, первую скрипку играл Роналду, настолько же заметный в игре. Но на рандеву к Пятову Криштиану вырвался лишь после перерыва. И проиграл ему все четыре дуэли (не считая пенальти – там любой успех вратаря априори как подвиг).

Однако не стоит забывать, что и наш капитан не помог бы в эпизоде, когда плечо подставила Фортуна. Все мы помним крестовину от Данилу незадолго до финального свистка. Это был царский подарок от госпожи Удачи.

Бесспорно, повезло и сопернику. Мяч, отскочивший в руку Степаненко от его же бедра, лично я тоже готов признать случайным. За пенальти Португалия должна благодарить не столько Фемиду, сколько ту же Фортуну.

Ничто из вышесказанного не отменяет ничего написанного автором ранее. Ни «дифирамбов» в адрес команды Шевченко, которую продолжаю считать лучшей в истории сборной Украины. На сегодня. Ни ценности результата, достигнутого в поединке с командой, выигравшей два последних всеевропейских турнира. Ни нашей большой радости.

Нужно лишь отдавать себе отчет в том, что гордиться мы вправе счетом, который остается, когда игра забывается. А игра была шикарной лишь до поры (и отнюдь не до удаления). Первые полчаса вообще без вопросов. Да, и совсем не случайно сказал Шевченко, что последние 15 минут команда выстояла благодаря трибунам.

Ну, а значение этой победы трудно переоценить. Выход на Евро с первого места, которое может сделать Украину «маткой» группы – когда такое было? Победа над действующим Чемпионом Европы в решающем «лобовом матче» - нам и не снилось. С точки зрения результата, это был лучший наш матч в истории.

8. Украина – Испания 1:0

Лига наций. 13 октября 2020 года

«Ребята, вот это номер – Кузнечик «Мессера» завалил!» Этот комментарий одного из читателей сайта емко выражает квинтэссенцию того спектра чувств, что переполняли болельщицкие души вчера около полуночи.

Чудо случилось. По мне, оно в большей степени чудо, хоть и в немалой – результат игры команды. Два шанса было у нас, и не менее десятка – у соперников. Просто это был наш вечер. Вопреки всему и всем. Учитывая все проблемы тренерского штаба Шевченко, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда.

Выдержав всю шикарную доминацию испанцев, мы повели в счете на 76-й минуте. После чего гости могли сравнять счет дважды, если считать явно неудавшийся удар Рамоса на 86-й минуте.

Фортуна частично компенсировала свой должок после Германии. Имею в виду стойку ворот, которую «облизал» мяч после удара Родри на 64-й минуте. Здесь испанцы были максимально близки к взятию ворот. Не помог бы и невероятный Бущан, который с пятью крутыми сэйвами сыграл главную роль в футбольном спектакле.

Парадоксально, но в составе Испании, несмотря на обилие созданных ею возможностей для взятия ворот, с некоторым трудом смог выделить лишь одного Родриго – в первом тайме, потом он был заменен.

Гол был исполнен эстетично. Смотрелась вся комбинация с участием Бущана, Караваева, Ярмоленко и Цыганкова. Но ключевую роль в ней сыграл тот самый старый конь, который, по мнению наших «знатоков футбола» и пашет неглубоко, и борозды не держит. Так вот, его можно выпускать на поле уже ради одного такого эпизода, решающего игру. Не говоря о прочем…

То, что даже в таких катастрофических условиях удалось не просто закалить этот на три четверти второй состав, но и добыть именно им историческую победу над топ-командой – само по себе бесценно. Вчера мы одержали, возможно, самую героическую победу за всю историю сборной Украины. И повторюсь: здесь начинать нужно с состава.

Но главное в другом. Мы НЕ лишние на этом празднике жизни. Мы занимаем свое место в европейской элите Лиги наций. Наш апокалипсис чудесным образом трансформировался в триумф духа.

9. Украина – Северная Македония 2:1

Евро. 17 июня 2021 года

Начнем с того, что вторая игра кряду Украины на Евро представляла собой красочное зрелище. Без преувеличения: общее количество угроз воротам в этом поединке на двоих было даже больше, чем с голландцами.

Да, если до перерыва мы имели явное преимущество, то после него игра выровнялась. Не более, заметьте: общий счет моментов второго тайма где-то 5:4 в нашу пользу. Достигнув преимущества в два мяча (на которое, к слову, мы «наиграли» вскоре после перерыва), что мы позволили сопернику затем?

Отыграть один гол с пенальти из разряда несчастных случаев. После чего у Македонии был один-единственный полумомент. Если, конечно, считать таковым не слишком уверенно отраженный Бущаном дальний удар Трайковски. Это все, ребята. Шла 68-я минута, впереди было полтайма. Больше мы не позволили им ничего.

Да, валидол, нервы до самого упора, но почему вы решили, что должно было быть иначе? Это влияние пятиминутной магии в середине первого тайма, когда мы лихо взломали оборону македонцев? Но ведь в футбол играют все-таки две команды, и чья вина, что вторая не захотела с этим смириться, преобразившись после перерыва?

При этом, прошу заметить, мы ничего им не отдали. Просто игра из улицы с односторонним движением превратилась в двусторонку.

Если же говорить о пропорции моментов за всю игру, то мы превзошли Македонию вдвое. Закономерным счетом, исходя из общего их количества, я назвал бы 3:1 в нашу пользу. Да, проблема реализации на Евро никуда не делась. Но, извините, при этом мы забиваем по два раза за игру. И пропускаем, тут же возразят мне. Это правда, но лучше так, чем играть без голов. Разве нет?

И это еще хорошо, что, при столь явном превосходстве в целом, в ход событий не вмешалась Фортуна. Вернее, не повлияла на него решающим образом. Ибо тайм-аут в свою пользу она все же взяла: 55-я – Бущан отражает мяч в перекладину, и тут же Караваев нарушает правила в штрафной, даже не догадываясь об этом. И всем, что получили македонцы, они обязаны фарту.

На мой взгляд, самой яркой фигурой этого поединка стал Малиновский. Не путать с героем, и тому подобным. Даже невзирая на этот злосчастный незабитый пенальти. Руслан постоянно был в центре внимания в ключевых эпизодах: 8-я, 28-я, 29-я, 51-я, 65-я, 74-я, 84-я минуты, на секундочку. Чаще тут на Евро пока отмечался только Бэйл.

Следующим у меня идет Караваев с четырьмя подобными моментами, включая его «карколомный» ассист и действия у своих ворот. Затем Бущан с его тремя-четырьмя важными сэйвами, обязательно считая и парированный поначалу пенальти.

Ярмоленко – бесспорный герой, участвовавший в обоих забитых мячах и вдохновивший нас на эту победу. Он блеснул лишь трижды и в течение шести минут, но как!!! Ну, и на этот раз в число самых запомнившихся вошел Зинченко. Был не только заметен, но и полезен.

Единственный, кого реально выделил бы у Македонии – Димитриевски. Шесть-семь раз он спасал свои ворота от потенциального гола, и пока во втором туре это лучший показатель среди вратарей. Вам это ни о чем не говорит, кстати?

После гола Яремчука подумалось: ну, сейчас понесется – «тандем Яр-Яр»… Ошибся: они решили упростить – без согласных букв. Роман в этот раз, кроме гола, в самых ярких эпизодах не засветился, но, опять же, зато как исполнил! Самое приятное – то, что у нас действительно есть нападение. Как бы не сглазить…

10. Швеция – Украина 1:2

Плей-офф Евро. 29 июня 2021 года

Откровенно говоря, в лучшее верилось с трудом. Поэтому был приятно удивлен тем, что увидел на поле. Но, зайдя в перерыве в онлайн матча на сайте и прочтя там комментарии, прозрел. Людей не устраивали скорости – это что писали шведы, или те, кто начал смотреть Евро позавчера?

А главное (внимание!!!) им было СКУЧНО! Их не устроил самый содержательный первый тайм 1/8 финала.

Только факты. 11-я минута – сэйв Ольссона после удара Яремчука. 19-я – опасный удар Исака: рядом со штангой. 27-я – 1:0 в нашу пользу. 30-я – сэйв Бущана после штрафного Ларссона. 32-я – опасный удар Ярмоленко: выше ворот. 43-я – 1:1.

Во втором тайме к шести вышеперечисленным эпизодам добавились еще пять, включая три удара в каркас ворот. И даже несмотря на то, что последние полтайма прошли без моментов, по общему их количеству в основное время поединок Швеции с Украиной стал лучшим на этой стадии.

Когда Зинченко открыл счет, вогнав мяч в сетку, и, приложив палец к губам, произнес это сакраментальное: «Тихо!», на поле еще вырисовывалась нулевая ничья. Когда же Форсберг сравнял счет после обидного рикошета меж ног у Забарного, она уже материализовалась в стопроцентно логичные 1:1.

Обмен ударами в стойку ворот в течение минуты вскоре после перерыва ознаменовал собой крутой поворот в игре. Увы, в сторону наших ворот. Если штанга Сидорчука стала нашим последним аргументом в атаке в основное время матча, то штанга Форсберга открыла 15-минутку, которая изрядно потрясла Украину.

За это время Матвиенко нейтрализовал потенциальный гол Аугустинссона, Бущан парировал опаснейший удар Кулусевски, а завершилось дело перекладиной, которую сотряс мячом все тот же беспощадный к врагам Швеции Форсберг. Это было везение в чистом виде.

Шла 69-я минута, но уж в последние полтайма, по большому счету, мы им шансов не предоставили. Ну а все, что достойно специального упоминания в овертайме – это удаление Даниэльссона, случившееся аж полчаса без моментов спустя, и победный гол Довбика под самую занавесочку.

Когда не было слов: одни звуки. Нечеловеческие звуки, исторгаемые человеческим организмом.

И еще нужно было суметь распорядиться этим численным преимуществом. Что, опуская подробности, нам счастливо удалось на исходе встречи, когда шведам уже и отыгрываться было, в принципе, некогда.

Нет никаких сомнений в том, что главным героем матча стал Зинченко: просто пересмотрите наши голы. УЕФА и заморачиваться не пришлось с определением лучшего.

По «шкале Юрича» личностью номер один получается Ярмоленко. До победного гола (когда его уже не было на поле), Андрей принял участие во всех четырех наших моментах: три последних паса, включая голевой, и удар. Следующим будет Форсберг с его голом и двумя штангами, а уж затем Зинченко.

Беседин? Скорейшей поправки парню, прежде всего! Свою лепту он, безусловно, в эту победу внес, и по факту немалую. А возводить ли в ранг героя жертву неадекватной игры соперника – когда он не убрал ногу там, где нормальному украинскому футболисту и в голову не придет ее убирать – решать вам. Но победу ему посвятили отнюдь не только потому, что так принято.

11. Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Отбор к ЧМ. 16 ноября 2021 года

В известной степени, случился нежданчик. Да, Босния уже играла больше за свой престиж, хотя и раздавались голоса, утверждавшие, что ее могут мотивировать финны. Да, боснийцы играли без трех ведущих игроков, чью роль в их команде, наверное, трудно переоценить.

И да, Петракову худо-бедно удалось связать концы с концами, сгладить острые углы, а главное (кто бы и что бы ни говорил) – сделать ставку и на костяк команды Шевченко, и на ее если не тактику, то философию. Тогда как прежде в ходе турнира, на мой взгляд, просматривались попытки отойти от нее и вернуться к унылому прошлому. Местами.

Положение обязывало. Но даже при всем при этом сначала не отпускало ощущение, что мы не забьем, а когда забили – что обязательно пропустим. Как на чисто интуитивном уровне, так и на статистическом: сколько раз мы уже видели это в завершившемся отборе?

Сколько бы нам с экранов ни талдычили заученную загодя мантру о том, что главным был результат, а матч в Зенице вышел вполне зрелищным, и тем паче – с оглядкой на его значимость.

Безусловно, все решил второй гол, забитый Довбиком на 79-й минуте. После чего он же мог довести счет до крупного, но на ленточке кипера боснийцев подстраховал Ковачевич.

А вообще поул-позишн в борьбе за плей-офф мы получили на 58-й минуте, когда Зинченко открыл счет. И с этого мгновения ее уже не теряли.

Я бы назвал эту победу абсолютно заслуженной и достаточно закономерной. Разве что адекватнее отразили бы картину матча цифры 2:1.

Наверное, даже для пресловутых котов Леоненко было очевидно, что главной фигурой поединка стал Бущан. Как по мне, он выручал нас трижды – на 45-й минуте (при 0:0), на 74-й и 77-й (при 1:0). Ближе всего к локальной катастрофе, грозившей обернуться фиаско, мы были перед свистком на перерыв. Об этом, опять же, говорят все.

Но почему-то ни от кого я не услышал, как дико повезло Украине в этом самом эпизоде. Сначала вратарь отбивает мяч в штангу, от которой тот вполне мог отлететь в него же, а затем – за линию ворот. Истории футбола известны подобные пассажи.

После этого мяч благополучно оказывается у Забарного, который, находясь прямо перед своими воротами, с близкого расстояния выбивает его в соперника. И тут, опять-таки, от последнего мяч рикошетит, чудесным образом минуя ворота. О, сюжетец! «Чтоб тебя так пронесло!» - подумал Мюллер.

Везение – часть игры, скажете вы. И будете правы. Но далеко не всегда везет тому, кто заслуживает победы. И за кого вы так отчаянно болеете.

И, тем не менее, я настаиваю на том, что мы не проползли в плей-офф, а именно запрыгнули на подножку набирающего ход экспресса – буквально задыхаясь на бегу…

Что дальше – вы знаете. Для того чтобы июньский матч (или матчи) Украины пополнили этот список, нашим футболистам, без преувеличения, нужно совершить спортивный подвиг. Причины общеизвестны. Но об этом в следующий раз.

А сейчас, с позволения уважаемой редакции, я хотел бы посвятить сегодняшний материал еще одному из своих читателей. Он был им как раз все эти последние годы. Мы с ним не знакомы, и я не знаю, как он выглядит. Но его комментарии к моим текстам были неизменно доброжелательными, даже если я критиковал его любимый клуб. А сегодня мне очень хочется верить, что он жив, здоров и свободен. Siren05 (Мариуполь), Мой Читатель.