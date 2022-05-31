Лунин: Три дня праздновали победу Реала, но самое важное, что уже нахожусь в сборной

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свой приезд в расположение национальной команды.

"Чувствую себя хорошо, хотя дорога была немного тяжелой. Было три дня празднования победы в Лиге чемпионов, но самое важное, что я уже здесь, с командой. Конец сезона получился очень насыщенным — рождение ребенка, победа в ЛЧ, празднование, вызов в сборную. Даже слов не хватает! Но с переключением на дела национальной команды проблем нет. Это у меня уже не впервые.

Этот год у "Реала" получился очень особенным. Многие поединки мы выиграли, уступая по ходу игры, было много эмоций, впечатлений, поэтому празднование успеха происходило с размахом. Несмотря на то, что я сыграл немного матчей, пребывание в такой атмосфере огромный опыт. Это даже трудно описать – это нужно пережить. Пройти весь путь, тренироваться с этой командой — дорогого стоит.

Матч, к которому мы готовимся, как уже говорили ребята, очень важен. Ведь сейчас наши воины, которые борются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны выходить на поле и делать свое дело, чтобы подарить им и всем нашим людям положительные эмоции. Это хоть что-нибудь, что мы можем сделать. Должны отдать все ради этого!", — сказал Лунин.