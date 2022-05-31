"У нас своя война на футбольном поле". Петраков - о матче против Шотландии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил пресс-конференцию накануне матча против Шотландии.

"Подготовить и мотивировать ребят в условиях войны в Украине было непросто. Игроки думают о том, как их семьи в Украине, родные, отцы и матери, братья и сестры. Приходилось где-то шутить, говорить, что у нас своя война на футбольном поле. Было непросто. Ребята - молодцы, они слушали, они готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении.

На этом уровне для меня будет самый важный матч в моей тренерской карьере. Что я буду говорить игрокам перед матчем? Это внутренняя кухня, это в раздевалке, святое. Об этом не нужно никому знать. Не обижайтесь.

В сборной Шотландии есть кому заменить травмированных (Тирни, Паттерсон). Как и у нас. Чтобы не случилось - это национальная сборная. Это хорошая команда с хорошими исполнителями и думаю, что их потери не повлияют на результат.

Мы провели только три матча, так получилось. Это были не контрольные матчи, а товарищеские. Как будут выглядеть игроки УПЛ? Завтра увидим", - заявил Петраков.

Игра Шотландия - Украина состоится в среду, первого июня. Начало - в 21:45.