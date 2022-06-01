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Усиление перед Шотландией. Попов вернулся в общую группу сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Лазарет сине-желтых стал пустым

Усиление перед Шотландией. Попов вернулся в общую группу сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Во вторник, 31 мая сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку перед стыковым матчем с Шотландией на стадионе "Хэмпден Парк".

Накануне к общей группе, как и прогнозировали врачи национальной команды, присоединился защитник "Динамо" Денис Попов. Футболист работал на равных с остальными партнерами, сообщает официальный сайт УАФ. Теперь в обойме Александра Петракова все 26 исполнителей.

Напомним, Попов получил повреждение аххилова сухожилия в контрольном матче Украины против "Эмполи" (3:1). Ранее сообщалось, что защитник пройдет детальное медицинское обследование в Риме.

Матч Шотландия - Украина состоится уже сегодня, 1 июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Денис Попов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
01.06.2022 в 09:33
Сегодня игра с Шотландией,игра будет сложной!За сборную будут играть одни легионеры-это понятно!Но тогда назовите не сборная Украины,а сборная Эвропы!Каждый из футболистов играет в чужих чемпионатах.как можно им "сыграться?!".Считаю наоборот,должны будут играть ТОЛЬКО УКРАЙИНЦИ!Слава Украине!Смерть ворогам!
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can (Торонто, Львов)
01.06.2022 в 09:58
Наверное это не тот Мальдини, тот умнее! 100% будут играть Бушан, Матвиенко, Караваев, Забарный, Степаненко, возможно Довбык - это уже пол команды. А легионеры - не граждане Украины? Фейерический долпоеп!
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