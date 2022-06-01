Усиление перед Шотландией. Попов вернулся в общую группу сборной Украины

Во вторник, 31 мая сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку перед стыковым матчем с Шотландией на стадионе "Хэмпден Парк".

Накануне к общей группе, как и прогнозировали врачи национальной команды, присоединился защитник "Динамо" Денис Попов. Футболист работал на равных с остальными партнерами, сообщает официальный сайт УАФ. Теперь в обойме Александра Петракова все 26 исполнителей.

Напомним, Попов получил повреждение аххилова сухожилия в контрольном матче Украины против "Эмполи" (3:1). Ранее сообщалось, что защитник пройдет детальное медицинское обследование в Риме.

Матч Шотландия - Украина состоится уже сегодня, 1 июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.