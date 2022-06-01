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Усиление перед Шотландией. Попов вернулся в общую группу сборной Украины
Лазарет сине-желтых стал пустым
Фото: УАФ
Во вторник, 31 мая сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку перед стыковым матчем с Шотландией на стадионе "Хэмпден Парк".
Накануне к общей группе, как и прогнозировали врачи национальной команды, присоединился защитник "Динамо" Денис Попов. Футболист работал на равных с остальными партнерами, сообщает официальный сайт УАФ. Теперь в обойме Александра Петракова все 26 исполнителей.
Напомним, Попов получил повреждение аххилова сухожилия в контрольном матче Украины против "Эмполи" (3:1). Ранее сообщалось, что защитник пройдет детальное медицинское обследование в Риме.
Матч Шотландия - Украина состоится уже сегодня, 1 июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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