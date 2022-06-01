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Насколько хорошо вы помните игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ? Квиз от UA-Футбол
Вспомните матчи сборной через три минуты?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 июня, сборная Украины в Глазго проведет полуфинальный поединок плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Уже в пятый раз Украина будет пытаться попасть на мундиаль через стыки, четыре прошлых попытки были неудачными. Надеемся, что сейчас эта безутешная серия нашей команды наконец-то прервется.
Перед этой крайне важной игрой против шотландцев мы предлагаем освежить в памяти игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ, пройдя наш тест.
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