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Национальная сборная Украины

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Насколько хорошо вы помните игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Вспомните матчи сборной через три минуты?

Насколько хорошо вы помните игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 июня, сборная Украины в Глазго проведет полуфинальный поединок плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Уже в пятый раз Украина будет пытаться попасть на мундиаль через стыки, четыре прошлых попытки были неудачными. Надеемся, что сейчас эта безутешная серия нашей команды наконец-то прервется.

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Перед этой крайне важной игрой против шотландцев мы предлагаем освежить в памяти игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ, пройдя наш тест.

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В статье: Украина квиз от UA-Футбол
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