Насколько хорошо вы помните игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 1 июня, сборная Украины в Глазго проведет полуфинальный поединок плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Уже в пятый раз Украина будет пытаться попасть на мундиаль через стыки, четыре прошлых попытки были неудачными. Надеемся, что сейчас эта безутешная серия нашей команды наконец-то прервется.

Перед этой крайне важной игрой против шотландцев мы предлагаем освежить в памяти игры сборной Украины в стыках отбора к ЧМ или ЧЕ, пройдя наш тест.