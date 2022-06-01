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Павлов: Если Украина победит Шотландию, стану перед Петраковым на колени

Национальная сборная Украины
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Все в ожидании сегодняшнего поединка

Павлов: Если Украина победит Шотландию, стану перед Петраковым на колени

Новина українською

Известный украинский наставник, а ныне Президент всеукраинского объединения футбольных тренеров Николай Павлов поделился мыслями от матча против сборной Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Меня волнует один вопрос, который обсуждался до того, как команда собралась. На месяц собирать сборную, или готовится в клубах? Помните, какая шла полемика? У Петракова нет опыта готовить команду месяц, он никогда сборы на месяц не проводил.

У Луческу и Де Дзерби есть опыт подготовки команды через игры и в тренировочном процессе. Мне сейчас интересно и очень хочется посмотреть, какое будет, прежде всего, физическое состояние футболистов на поле. Многие говорят, что нужно лечь там, умереть. Но если сил нет, то куда ты уже побежишь?

Если Петраков подготовил команду и они победят, я сниму шляпу перед Петраковым и встану на колени. А если нет — тогда возникнут вопросы. Никогда так не переживал за 7-8 лет, которые не работаю, как сейчас. Очень хочу, чтобы нашим ребятам повезло. Без везения в футболе не будет ничего", — сказал Павлов.

Напомним, матч Шотландия - Украина состоится сегодня, 1 июня и начнется в 21:45.

Читайте также"У нас своя война на футбольном поле". Петраков - о матче против Шотландии
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В статье: Николай Павлов Украина Шотландия
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Источник:
ТК Футбол

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