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Шевченко: Матч в Шотландии – это надежда Украины. Мотивация невероятная

Национальная сборная Украины
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Мощный спич от экс-наставника сине-желтых

Шевченко: Матч в Шотландии – это надежда Украины. Мотивация невероятная

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния сине-желтых против Шотландии, новости.

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"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну для тех, кто был вынужден ее покинуть.

Я знаю, что стадион будет переполнен, а шотландские болельщики, а также те, кто будет смотреть игру по всему миру – украинцы или нет – будут болеть. Я верю, что мы можем победить, а затем выиграть и у Уэльса, чтобы выйти на чемпионат мира.

Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов или что-то говорить им. Они опытные игроки и прекрасно все понимают", – приводит слова Шевченко BBC.

Матч Шотландия - Украина состоится сегодня, 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шотландия
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