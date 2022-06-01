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"Мы должны принести пользу Украине". Яремчук уверен в силах сборной
Сине-желтые сделают все, чтобы подарить улыбки нашим воинам
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о подготовке национальной команды к поединку плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии.
"С одной стороны, чувствуем очень большую ответственность, с другой – это приятно, потому что ты представляешь интересы нашей страны, есть большой шанс показать себя. Такое время очень приятно находиться в расположении национальной команды и делать все возможное для нашей страны. Каждый футболист отдастся на 100% на поле, чтобы подарить улыбки нашим воинам. Люди хотят немного позитива, мы сделаем все возможное для этого.
Это не та подготовка, которая могла бы быть. Каждое утро мы просыпаемся и читаем новости, в обед читаем новости, вечером читаем новости. Все сейчас связано только с этим. Это мешает сконцентрироваться на 100%, но не может быть никаких отговорок, мы должны сосредоточиться и принести пользу нашей стране.
Сборная Шотландии очень непростой соперник. Но и наша сборная – достаточно серьезная команда, у нас есть представители серьезных клубов, у нас прекрасный стиль игры, у нас зашкаливает мотивация. Потому будет очень интересный матч, все в наших руках. Ожидаем, что будет тяжело. Будет полный стадион, поэтому первые 20 минут будут очень сложными, но я уверен в нашей сборной, в наших силах и верю в положительный результат.
Каждый день созваниваюсь со своими родными в Украине, переживаю за них. Очень сложная ситуация. И мне сложно, потому что я не вижу, что там происходит. Люди, которые там каждый день просыпаются под звуки воздушной тревоги, засыпают под них – это очень сложно. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Верю в нашу победу, в наших воинов. Настолько горжусь сейчас, что я украинец, что не могу подобрать слова. В Лиссабоне все говорят об Украине, все поддерживают меня", – сказал Яремчук в эфире Сніданок 1+1.
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