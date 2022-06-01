"Мы должны принести пользу Украине". Яремчук уверен в силах сборной

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о подготовке национальной команды к поединку плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии.

"С одной стороны, чувствуем очень большую ответственность, с другой – это приятно, потому что ты представляешь интересы нашей страны, есть большой шанс показать себя. Такое время очень приятно находиться в расположении национальной команды и делать все возможное для нашей страны. Каждый футболист отдастся на 100% на поле, чтобы подарить улыбки нашим воинам. Люди хотят немного позитива, мы сделаем все возможное для этого.

Это не та подготовка, которая могла бы быть. Каждое утро мы просыпаемся и читаем новости, в обед читаем новости, вечером читаем новости. Все сейчас связано только с этим. Это мешает сконцентрироваться на 100%, но не может быть никаких отговорок, мы должны сосредоточиться и принести пользу нашей стране.

Сборная Шотландии очень непростой соперник. Но и наша сборная – достаточно серьезная команда, у нас есть представители серьезных клубов, у нас прекрасный стиль игры, у нас зашкаливает мотивация. Потому будет очень интересный матч, все в наших руках. Ожидаем, что будет тяжело. Будет полный стадион, поэтому первые 20 минут будут очень сложными, но я уверен в нашей сборной, в наших силах и верю в положительный результат.