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Сидорчук: Встречали шотландцев, которые говорили "Glory to Ukraine"

Национальная сборная Украины
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А также, что "Хэмпден Парк" станет для украинцев адом

Сидорчук: Встречали шотландцев, которые говорили "Glory to Ukraine"

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как болельщики Шотландии реагировали на украинцев в Глазго накануне отборочного матча к ЧМ 2022.

"Я считаю, что очень сложно будет в начале матча – это 100%. Первый официальный матч, который Украина играет после вторжения россии. Нам очень нужен чемпионат мира, он был очень большим стимулом для украинского народа.

Что касается болельщиков, на прогулке нам встретились шотландцы, говорящие: "Glory to Ukraine". Они говорили, что "Хэмпден Парк" станет для нас адом. Будем надеяться, что это будет не так, и украинская диаспора также будет присутствовать на стадионе", - сказал Сидорчук.

Напомним, матч Шотландия - Украины состоится уже сегодня, 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Сергей Сидорчук
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Источник:
ТК Футбол

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