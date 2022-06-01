Шотландия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧС-2022

Победа в этом матче не выведет Украину непосредственно на чемпионат мира 2022. Но без победы в этом матче не будет шансов достичь цели. Поэтому да, на этом отрезке истории – это важнейшее испытание для национальной команды Украины.

Команда Петракова находится в пикантном положении – поражение может ударить не только по спортивным амбициям, но и по чувствам тех, кто защищает Украину от российской орды и с футболом связывает хотя бы какую-то возможность для утехи. С другой стороны, соперник сочувствует и поддерживает нас, но на поле постарается достичь своей цели. Будет любопытно.

Матч полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится в среду, первого июня, в 21:45. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 1", видеоресурсе Oll.tv, а также на общедоступном телеканале "Индиго ТВ". Сигнал последнего и предлагаем в плеере сервиса MEGOGO.

Шотландия 21:45 Украина

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал

1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Маккели

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