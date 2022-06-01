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Шотландия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧС-2022
Шотландия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Победа в этом матче не выведет Украину непосредственно на чемпионат мира 2022. Но без победы в этом матче не будет шансов достичь цели. Поэтому да, на этом отрезке истории – это важнейшее испытание для национальной команды Украины.
Команда Петракова находится в пикантном положении – поражение может ударить не только по спортивным амбициям, но и по чувствам тех, кто защищает Украину от российской орды и с футболом связывает хотя бы какую-то возможность для утехи. С другой стороны, соперник сочувствует и поддерживает нас, но на поле постарается достичь своей цели. Будет любопытно.
Матч полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится в среду, первого июня, в 21:45. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 1", видеоресурсе Oll.tv, а также на общедоступном телеканале "Индиго ТВ". Сигнал последнего и предлагаем в плеере сервиса MEGOGO.
Шотландия 21:45 Украина
Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал
1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Д.Маккели
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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