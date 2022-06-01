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Национальная сборная Украины

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Цыганков, Малиновский и Бущан. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Шотландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Возможности каждого известны, но текущая форма вызывает вопросы. Посмотрим

Цыганков, Малиновский и Бущан. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Шотландии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого июня, сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 против сборной Шотландии. Матч состоится в Глазго на "Хэмпден Парк". Начало – 21:45.

Уже стал известен стартовый состав сборной Украины. Александр Петраков выбрал на игру следующих исполнителей:

Бущан – Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Зинченко, Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасные: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Довбик, Андрей Пятов, Михаил Мудрик, Александр Пихаленок, Тарас Качараба, Александр Зубков, Дмитрий Ризнык

Добавим, что за ходом событий на поле можно следить в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (3)
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UPG-300 (Днепр)
01.06.2022 в 20:56
Цыганков зачем?Мудрик потом,может быть поздно. Ярмоленко будет успевать закрывать фланг против бегущих шотландцев вопрос?
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avatar
Руська (Лубны)
01.06.2022 в 20:36
А Мудрик де? Навіщо Циганкова поставили в основу
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 20:37
мудрик потом выйдет и побежит))
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