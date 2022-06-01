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Робертсон, конечно же, на месте. Стартовый состав Шотландии на матч против Украины

Национальная сборная Украины
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Тирни нет из-за травмы

Робертсон, конечно же, на месте. Стартовый состав Шотландии на матч против Украины

Фото: Eurosport/автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого июня, в Глазго состоится полуфинальный матч плей-офф раунда отбора к Чемпионату мира 2022. Шотландия против Украины.

Ранее стало известно о стартовом составе сборной Украины. Сейчас же знакомимся со стартовой обоймой сборной Шотландии:

Гордон – Хики, Хенли, Купер, Робертсон – Гилмор, Мактоминей, Макгрегор – Адамс, Дайкс, Макгинн.

Добавим, что за ходом событий на поле можно следить в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>.

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В статье: Украина Шотландия отбор к ЧМ-2022
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