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Робертсон, конечно же, на месте. Стартовый состав Шотландии на матч против Украины
Тирни нет из-за травмы
Фото: Eurosport/автор невідомий
Сегодня, первого июня, в Глазго состоится полуфинальный матч плей-офф раунда отбора к Чемпионату мира 2022. Шотландия против Украины.
Ранее стало известно о стартовом составе сборной Украины. Сейчас же знакомимся со стартовой обоймой сборной Шотландии:
Гордон – Хики, Хенли, Купер, Робертсон – Гилмор, Мактоминей, Макгрегор – Адамс, Дайкс, Макгинн.
Добавим, что за ходом событий на поле можно следить в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>.
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