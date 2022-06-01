Борозды не портит. Ярмоленко вывел Украину вперед в матче с Шотландией

Украина в середине первого тайма матча против сборной Шотландии (полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022) вышла вперед усилиями Андрея Ярмоленко. Лидер команды Петракова прекрасно принял прекрасную длинную передачу из глубины от Малиновского, одним касанием обработал мяч, а вторым элегантно перекинул голкипера.

Это 45-й гол Ярмоленко за сборную Украины. У рекордсмена Андрея Шевченко – 48.