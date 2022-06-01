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Борозды не портит. Ярмоленко вывел Украину вперед в матче с Шотландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Браво, все четко

Борозды не портит. Ярмоленко вывел Украину вперед в матче с Шотландией

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украина в середине первого тайма матча против сборной Шотландии (полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022) вышла вперед усилиями Андрея Ярмоленко. Лидер команды Петракова прекрасно принял прекрасную длинную передачу из глубины от Малиновского, одним касанием обработал мяч, а вторым элегантно перекинул голкипера.

Это 45-й гол Ярмоленко за сборную Украины. У рекордсмена Андрея Шевченко – 48.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
01.06.2022 в 22:38
Ярмола, ты ли это??? Красава! Высший пилотаж! Скотты пригорюнились...
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.06.2022 в 22:36
Супер!
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