Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борозды не портит. Ярмоленко вывел Украину вперед в матче с Шотландией
Браво, все четко
Фото: УАФ
Украина в середине первого тайма матча против сборной Шотландии (полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022) вышла вперед усилиями Андрея Ярмоленко. Лидер команды Петракова прекрасно принял прекрасную длинную передачу из глубины от Малиновского, одним касанием обработал мяч, а вторым элегантно перекинул голкипера.
Это 45-й гол Ярмоленко за сборную Украины. У рекордсмена Андрея Шевченко – 48.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча квалификации на ЧМ-2022
- В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022
- Без трех игроков. Петраков назвал заявку Украины на матч с Шотландией
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дoбрый (землянин)
01.06.2022 в 22:38
Ответить
0
0
Alex_ForzaMilan (Київ)
01.06.2022 в 22:36
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet