Национальная сборная Украины
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2:0 – Караваев организовал гол для Яремчука. Преимущество над Шотландией удваивается
Отличная игра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в начале второго тайма удвоила свое преимущество в матче полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022. Вышла широкая атака: Ярмоленко отдал короткую передачу на Караваева, тот навесил с правого фланга, Яремчук пробил в противоход голкиперу.
Для Романа это тринадцатый гол в футболке национальной команды. Отметим, что в первом тайме счет в матче открыл Андрей Ярмоленко.
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