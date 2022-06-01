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2:0 – Караваев организовал гол для Яремчука. Преимущество над Шотландией удваивается

Национальная сборная Украины
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Отличная игра

2:0 – Караваев организовал гол для Яремчука. Преимущество над Шотландией удваивается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в начале второго тайма удвоила свое преимущество в матче полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022. Вышла широкая атака: Ярмоленко отдал короткую передачу на Караваева, тот навесил с правого фланга, Яремчук пробил в противоход голкиперу.

Для Романа это тринадцатый гол в футболке национальной команды. Отметим, что в первом тайме счет в матче открыл Андрей Ярмоленко.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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