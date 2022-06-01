2:0 – Караваев организовал гол для Яремчука. Преимущество над Шотландией удваивается

Сборная Украины в начале второго тайма удвоила свое преимущество в матче полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022. Вышла широкая атака: Ярмоленко отдал короткую передачу на Караваева, тот навесил с правого фланга, Яремчук пробил в противоход голкиперу.

Для Романа это тринадцатый гол в футболке национальной команды. Отметим, что в первом тайме счет в матче открыл Андрей Ярмоленко.