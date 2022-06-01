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Шотландия – Украина. 1:3. Остался Уэльс – Обзор матча

Национальная сборная Украины
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Классическая пара голов и Довбик

Шотландия – Украина. 1:3. Остался Уэльс – Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина обыгрывает Шотландию в рамках полуфинала квалификации к чемпионату мира в Катаре (3:1). Ярмоленко и Яремчук снова забивают в паре.

33' Андрей Ярмоленко – 0:1.

49' Роман Яремчук – 0:2.

79' Каллум Макгрегор – 1:2.

90+4' Артем Довбик – 1:3.

Первый тайм:

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия Роман Яремчук
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