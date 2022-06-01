Национальная сборная Украины
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Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча
Хорошо, что забил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На последних минутах полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 было нервно – Шотландия отыграла один мяч и продолжала давить. Но и Украина готова была реализовывать свои шансы. Один из таких подвернулся Довбику на контратаке. В конце концов, он и забил – 3:1.
Для Артема это важный гол, ведь по сообщениям СМИ, за его игрой наблюдали с трибун скауты "Торино".
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02.06.2022 в 00:01
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