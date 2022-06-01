Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча

На последних минутах полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 было нервно – Шотландия отыграла один мяч и продолжала давить. Но и Украина готова была реализовывать свои шансы. Один из таких подвернулся Довбику на контратаке. В конце концов, он и забил – 3:1.

Для Артема это важный гол, ведь по сообщениям СМИ, за его игрой наблюдали с трибун скауты "Торино".