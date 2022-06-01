  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Хорошо, что забил

Довбик поставил жирную точку. Украина победила Шотландию с разницей в два мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На последних минутах полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 было нервно – Шотландия отыграла один мяч и продолжала давить. Но и Украина готова была реализовывать свои шансы. Один из таких подвернулся Довбику на контратаке. В конце концов, он и забил – 3:1.

Для Артема это важный гол, ведь по сообщениям СМИ, за его игрой наблюдали с трибун скауты "Торино".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Артем Довбик
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2022 в 00:01
"Після такої реалізації Торіно вже не розглядає Довбика"...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде