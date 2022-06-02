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Это не просто игра. Эмоции Петракова после победы над шотландцами - ВИДЕО
Такие эмоции идут от сердца
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Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.
Команда Петракова в Глазго
Эмоции тренера после 3-го забитого гола, который был забит в компенсированное время непередаваемы – это нужно видеть!
Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.
Поединок против валлийев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 21:45.
Победитель этого противостояния и отправится в Катар.
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