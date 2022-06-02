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Национальная сборная Украины

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Это не просто игра. Эмоции Петракова после победы над шотландцами - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Такие эмоции идут от сердца

Это не просто игра. Эмоции Петракова после победы над шотландцами - ВИДЕО

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Новина українською

Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.

Команда Петракова в Глазго обыграла Шотландию со счетом 3:1.

Эмоции тренера после 3-го забитого гола, который был забит в компенсированное время непередаваемы – это нужно видеть!

Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.

Поединок против валлийев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 21:45.

Победитель этого противостояния и отправится в Катар.

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
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