Это не просто игра. Эмоции Петракова после победы над шотландцами - ВИДЕО

Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.

Команда Петракова в Глазго обыграла Шотландию со счетом 3:1 .

Эмоции тренера после 3-го забитого гола, который был забит в компенсированное время непередаваемы – это нужно видеть!

Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.

Поединок против валлийев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 21:45.

Победитель этого противостояния и отправится в Катар.