Малиновский: Эта победа для всех украинцев, наших воинов, которые находятся на передовой

Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу команды Петракова над сборной Шотландии в полуфинале раунда плей-офф отбора в ЧМ-2022 (3:1).

"Сегодня мы показали очень высокий уровень игры. Горд за наших болельщиков, которые поддерживали нас. Атмосфера была великолепной. Шотландцы встречали и проводили нас аплодисментами, это очень приятно. Эта победа для всех украинцев, для наших воинов, которые находятся на передовой.

Давно не слышал, чтобы так пели гимн. Даже когда мы играли в Риме против Англии, не было такой атмосферы. Мы увидели, какая поддержка у шотландцев. Жаль, что только одна команда идет дальше. Их болельщики тоже заслуживают поехать на ЧМ. Чувства двокие. Нас здесь хорошо приняли, но на футбольном поле все забывается. Есть только один победитель", – сказал Малиновский.