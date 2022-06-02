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Малиновский: Эта победа для всех украинцев, наших воинов, которые находятся на передовой
Отдал отличную голевую передачу на Ярмоленко
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу команды Петракова над сборной Шотландии в полуфинале раунда плей-офф отбора в ЧМ-2022 (3:1).
"Сегодня мы показали очень высокий уровень игры. Горд за наших болельщиков, которые поддерживали нас. Атмосфера была великолепной. Шотландцы встречали и проводили нас аплодисментами, это очень приятно. Эта победа для всех украинцев, для наших воинов, которые находятся на передовой.
Давно не слышал, чтобы так пели гимн. Даже когда мы играли в Риме против Англии, не было такой атмосферы. Мы увидели, какая поддержка у шотландцев. Жаль, что только одна команда идет дальше. Их болельщики тоже заслуживают поехать на ЧМ. Чувства двокие. Нас здесь хорошо приняли, но на футбольном поле все забывается. Есть только один победитель", – сказал Малиновский.
Добавим, что для выхода на ЧМ-2022 Украине нужно 5-го июня победить сборную Уэльса.
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