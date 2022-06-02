Зинченко: Для нас любая игра как финал. С Уэльсом должны показать лучшую игру в нашей жизни

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после победы 3:1 над сборной Шотландии в полуфинале отбора к ЧМ-2022.

"Для нас каждая игра как финал. Мы как команда мечтали о чемпионате мира, и сейчас у нас есть еще одна игра. Мы должны выиграть ее. Мы знали, что будет тяжело, но мы забили три гола и могли забить даже больше.

Игра с Уэльсом будет очень важной. Это финал. Каждый из нас должен показать лучшую игру в нашей жизни, и мы увидим, что произойдет", – сказал Зинченко.

"Эмоции очень положительные. У нас нет времени радоваться, - продолжил футболист. - Впереди очень важный матч. Я бы назвал его финалом нашей жизни. Каждый из нас должен показать лучшую игру в нашей жизни. Все хорошо понимают какая ситуация в стране. Тренер подобрал очень правильные слова перед игрой, не надо было много говорить, нужно было доказывать делом.

После начала войны мы объединились еще больше. И до этого у нас был хороший коллектив. Я хочу поблагодарить болельщиков от всей команды. Мы их слышали все 90 минут. Может быть, в нашей команде нет суперзвезд, но у нас есть команда звезда. Магия стадиона? Может, и так. Назвал бы этот стадион фортовым для нас. Хочу поблагодарить всех шотландских болельщиков, тренеров, игроков за слова перед игрой. Большое спасибо им за это.

Хочу, чтобы комендантский час отменили, и мы победили в войне. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут. Впереди очень важная игра. Мы в шаге от нашей мечты", – сказал Зинченко.