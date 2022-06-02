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Миколенко после матча с Шотландией: Без нервов у нас никак

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это точно

Миколенко после матча с Шотландией: Без нервов у нас никак

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко кратко прокомментировал игру против Шотландии (3:1) в полуфинале плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022:

"Было тяжело. Мы должны были забивать пять мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу", - сказал футболист.

Добавим, что для выхода на ЧМ-2022 команде Петракова нужно 5 июня одолеть Уэльс.

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.06.2022 в 01:06
Уэльс по сильнее -но надо играть и не бояться --быть по нахальние и скорость
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