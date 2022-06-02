Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко после матча с Шотландией: Без нервов у нас никак
Это точно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко кратко прокомментировал игру против Шотландии (3:1) в полуфинале плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022:
"Было тяжело. Мы должны были забивать пять мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу", - сказал футболист.
Добавим, что для выхода на ЧМ-2022 команде Петракова нужно 5 июня одолеть Уэльс.
Популярное сейчас
- Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча квалификации на ЧМ-2022
- Минск-2, Медведчук и "торговля на крови" - Подоляк рассказал, почему Порошенко виноват в нынешней войне
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО