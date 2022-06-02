Петраков: Эта победа очень много значит для нашей страны

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал игру своей команды в матче против Шотландии (3:1) в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022.

– Какие эмоции вы испытываете сейчас? Что они для вас значат?

— Сейчас уже нет эмоций, они остались на футбольном поле. Эта победа очень много значат для нашей страны.

— Ожидалось, что сборная Украины приложит огромные усилия для победы. Однако многих удивило то, насколько вы скомпоновано и дружно играли. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Спасибо за оценку нашего труда. Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые все сделали для победы. Надо их всем поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей Родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. В первую очередь, это победа ребят.

— Что бы вы пожелали тем людям, которые сейчас борются за свободу Украины?

– Мы сегодня играли для них. Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжелое время.

Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Здесь нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего самого лучшего.

— Довольны ли вы физическими кондициями наших ребят? Довольны ли вы игрой Артема Довбика, забившего гол, но упустившего два неплохих момента?

– Не хочу сейчас разбирать игру. Люди, занимающиеся футболом, мои коллеги-тренеры меня поймут. Теперь не до этого. Я сказал, что доволен тем, как играли ребята, а разбор будем делать потом. Я сейчас пуст, выхолощен. Простите, но не буду сейчас разбирать игру.

– Впереди матч против Уэльса. Хватит ли времени на подготовку к этому сопернику?

— Согласно нашим планам, завтра в 11.30 вылетаем в Кардифф. Вечером у нас тренировки в двух группах. Дальше будут тренировки, подготовка, ребята будут возобновляться.

— Хотелось бы услышать несколько слов о нашей легенде, Андрее Ярмоленко, забившем уже 45-й гол за сборную Украины.

— Вы имеете в виду, что он уже стар (улыбается)? Он себя хорошо чувствует, молодой парень. Ему еще играть и играть, прогрессировать.

— Александр Зинченко был очень эмоционален на предматчевой пресс-конференции. Как ему удалось сконцентрироваться на игре, чтобы стать одним из лидеров команды?

— Зинченко очень патриотичный парень, очень переживает, все воспринимает близко к сердцу. Он искренний украинец. У нас все ребята такие. Кто-то держится, кто-то не может удержаться. Не дай Бог, чтобы на чью-то землю пришло такое горе. Пока оно не коснулось тебя и твоей семьи, ты этого не понимаешь. У нас столько погибло людей — женщин, детей... То, что Саша говорил — искренне, от души.

Напомним, что теперь для выхода на Мундиаль команде Петракова нужно обыграть сборную Уэльса. Матч состоится 5 июня.