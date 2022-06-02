Малиновський: Мы показали очень высокий уровень футбола.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Напомним, что Украина одержала победу 3:1 и для выхода на Мунидаль должна пройти еще Уэльс (5 июня).

— Я считаю, что мы очень хорошо играли в первом тайме, создали несколько хороших моментов, забили отличный мяч. Мы вели в счете, нам очень помог второй гол. Конечно, после этого мы сели чуть пониже. Были потери мяча в центре поля, возникали контратаки соперника. Но мы справились очень хорошо. Да, пропустили гол, но ничего страшного. Забили в конце, победили, главное результат. Отмечу, что мы показали очень высокий уровень футбола.

— Шотландцы завелись после забитого гола…

– После первого тайма мы знали, что случится, если пропустим. Мы видели, как трибуны гнали хозяев. Мы ощущали эту атмосферу. Отмечу, что она была великолепна, и наши болельщики на трибунах были фантастическими. Эта победа для всех украинцев, для тех, кто сейчас на передовой. Мы с ними. Но пока мы сделали 50% дела. Самое главное – следующий матч.

- 5 июня - игра против Уэльса. Самое главное сейчас — восстановиться?

— Я думаю, что проблем с восстановлением не будет. Я сегодня сыграл 70 минут и, если судить по себе, то для меня это была эдакая тренировка с повышенной интенсивностью. Кто сыграл 90 минут, тот больше устал.

— Наши болельщики выбрали "Львом матча" Андрея Ярмоленко. Что скажешь по этому поводу?

- Он заводит команду, держит всех в напряжении, всем помогает. Он мало играет в клубе, но в сборной отдает все свои эмоции. Конечно, хочу поздравить Андрея. Если он забьет в следующем поединке и станет "Львом матча", я тоже буду очень рад. Рад за него и за сегодняшнюю победу. Едем в Уэльс.