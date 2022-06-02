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Довбик: Рад, что смог забить на этом стадионе. У меня был определенный флешбек, такие эмоции были

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Слово одному из авторов голов

Довбик: Рад, что смог забить на этом стадионе. У меня был определенный флешбек, такие эмоции были

Faisal HQ

UA-Футбол
Новина українською

Один из авторов голов в ворота сборной Шотландии (3:1 в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022) Артем Довбик прокомментировал игру и свои эмоции:

"Этот стадион для меня фартовый, получается. Рад, что смог забить на этом стадионе. У меня был определенный флешбек, такие эмоции были. Рады, что сумели одержать победу. Я чувствовал, что нужно помогать команде после выхода на замену. Знал, что Шотландия будет нагружать наших защитников, и я должен помогать команде найти этот момент.

Трудный матч, но я знал, что у меня будут моменты. Когда первый момент был, я неловко действовал. Но я знал, что будет еще один момент, и надо его реализовать, что и случилось. Тренер сказал, что мы сделали только 50 процентов дела. Следующий матч впереди", – сказал Довбик.

Напомним, что на этом же стадионе ("Хэмпден Парк в Глазго) год назад Довбик забил в ворота сборной Швеции в 1/8-ой финала Евро-2022. Украина тогда выиграла 2:1.

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В статье: Украина Артем Довбик
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Источник:
Трибуна

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