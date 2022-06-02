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Тренер Шотландии: Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе

Национальная сборная Украины
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Стив Кларк - о поражении от украинской команды

Тренер Шотландии: Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Украина не позволила нам играть с мячом. Мы пропустили второй гол раньше, чем успели толком адаптироваться под ход этого матча. Нам не хватало выдержки. Нам не удавалось опустить мяч и создавать голевые моменты. Мы сражаемся вместе и вместе переживаем неудачи. Сейчас нам тяжело, но вскоре придется начинать подготовку к следующему циклу.

Нужно сказать честно: победила сильнейшая команда. Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе. Нужно пожелать удачи и сборной Уэльса. Этот матч должен получиться хорошим, и очень жаль, что мы не примем в нем участия. Сегодня не наш вечер", - цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

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В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
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Источник:
УЕФА

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