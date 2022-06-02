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"Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Футболисты своей игрой принесли радость всей Украине

"Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил национальную команду с победой над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Поздравляю сборную Украины с победой. Это было невероятно, очень важная победа. Слава Украине", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

К слову, Андрей Шевченко присутствовал на этом матче. Напомним, в финальном матче отбора сине-желтые сыграют с командой Уэльса. Победитель этого противостояния и отправится в Катар.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шотландия
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