"Это было невероятно". Шевченко поздравил сборную Украины с победой

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил национальную команду с победой над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Поздравляю сборную Украины с победой. Это было невероятно, очень важная победа. Слава Украине", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

К слову, Андрей Шевченко присутствовал на этом матче. Напомним, в финальном матче отбора сине-желтые сыграют с командой Уэльса. Победитель этого противостояния и отправится в Катар.