"Сборная Украины сыграла бесподобно, это был исключительный футбол". Обзор британских СМИ после матча с Шотландией

"Хэмпден Парк" будет занимать особое место в истории сборной Украины. Именно здесь наша сборная год назад обыграла Швецию и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионат Европы. Вчера на центральном стадионе Шотландии украинская команда вновь добыла историческую победу. Впечатляет сам по себе факт того, что страна, ведующая тотальную войну за независимость, выставляет сборную на матч плей-офф, но еще более феноменальным оказался исход встречи с Шотландией.

Именно это слово – "феноменально" – используют британские спортивные журналисты, чтобы кратко описать заслуженность победы Украины. Не будет преувеличением сказать, что они искренне восхищены игрой командой Петракова в матче с Шотландией.

"В преддверии этой игры было немало разговоров о том, как украинские футболисты проведут свой первый официальный матч после вторжения в свою страну. При всей доброжетлательности, которая их окружает, не закончится ли все тем, что отсутстсвие игровой практики и эмоциальное бремя все же станут ключевыми факторами?"

"На все это можно только ответить: вы следили за новостями в последнее время?, – риторически спрашивает Джонатан Лью в материале The Guardian. – Читали ли вы, что говорили в последние месяцы Александр Зинченко или Андрей Ярмоленко? Это потрясенные, переживающие, возможно уставшие мужчины. Но их слова и действия в последние месяцы указывают только на одно: стойкость команды, стойкость нации, стойкость всех людей. И мы увидели этому подтверждение в Глазго".

"Все игроки и персонал сборной Украины испытывают тяжесть войны. Но это не всегда было заметно. Украина заслужила выйти в финал плей-офф с Уэльсом. Чувствовалось, что футболисты ждали своей возможости сделать вклад в твердое сопротивлене своей страны. Это было нечто больше, чем героический последний бой. Это был изысканный вид футбола, с которым Шотландии справиться было не по силам. А когда оставалось играть последние 20 минут и болельщики на стадионе почувствовали вероятность камбэка, уместно было вспомнить старое выражение: Украину сдвинуть не удасться", – пишет Сэм Уоллес в The Telegraph.

Given the circumstances and the preparation, that is one of the great sporting performances. And fitting that a Zinchenko drive and pass finished it off. It was the performance of his life. ????????