"Сборная Украины сыграла бесподобно, это был исключительный футбол". Обзор британских СМИ после матча с Шотландией

"Хэмпден Парк" будет занимать особое место в истории сборной Украины. Именно здесь наша сборная год назад обыграла Швецию и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионат Европы. Вчера на центральном стадионе Шотландии украинская команда вновь добыла историческую победу. Впечатляет сам по себе факт того, что страна, ведующая тотальную войну за независимость, выставляет сборную на матч плей-офф, но еще более феноменальным оказался исход встречи с Шотландией.

Именно это слово – "феноменально" – используют британские спортивные журналисты, чтобы кратко описать заслуженность победы Украины. Не будет преувеличением сказать, что они искренне восхищены игрой командой Петракова в матче с Шотландией.

Phenomenal by ????????. — Simon Stone (@sistoney67) June 1, 2022

"В преддверии этой игры было немало разговоров о том, как украинские футболисты проведут свой первый официальный матч после вторжения в свою страну. При всей доброжетлательности, которая их окружает, не закончится ли все тем, что отсутстсвие игровой практики и эмоциальное бремя все же станут ключевыми факторами?"

"На все это можно только ответить: вы следили за новостями в последнее время?, – риторически спрашивает Джонатан Лью в материале The Guardian. – Читали ли вы, что говорили в последние месяцы Александр Зинченко или Андрей Ярмоленко? Это потрясенные, переживающие, возможно уставшие мужчины. Но их слова и действия в последние месяцы указывают только на одно: стойкость команды, стойкость нации, стойкость всех людей. И мы увидели этому подтверждение в Глазго".

"Все игроки и персонал сборной Украины испытывают тяжесть войны. Но это не всегда было заметно. Украина заслужила выйти в финал плей-офф с Уэльсом. Чувствовалось, что футболисты ждали своей возможости сделать вклад в твердое сопротивлене своей страны. Это было нечто больше, чем героический последний бой. Это был изысканный вид футбола, с которым Шотландии справиться было не по силам. А когда оставалось играть последние 20 минут и болельщики на стадионе почувствовали вероятность камбэка, уместно было вспомнить старое выражение: Украину сдвинуть не удасться", – пишет Сэм Уоллес в The Telegraph.

Given the circumstances and the preparation, that is one of the great sporting performances. And fitting that a Zinchenko drive and pass finished it off. It was the performance of his life. ???????? — Adam Crafton (@AdamCrafton_) June 1, 2022

"Это одна из тех прекрасных историй, которые может предложить только спорт", – замечает колумнист The Independent Мигель Дилэйни. "Это примечательный результат, учитывая, что шесть игроков старта сборной Украины не сыграли в этом году ни одного официального матча. То, как играла Украина – это было чудо. Они были на голову сильнее Шотландии".

Демонстрацией превосходящего класса сборной Украины стал гол Андрея Ярмоленко, пишет Дилэйни. "Помимо всех эмоций, которые двигали Украину, определяющим был и их талант".

Коллега Дилэйни по The Independent Джейми Брэйдвуд приходит к такому же выводу. "Украина играла с сердцем и смелостью, но прежде всего эта победа была добыта благодаря умному, эффективному и сплоченному выступлению. Нет сомнений в том, что по спортивному принципиу Украина заслужила выйти в финал. Разница между командами иногда просто поражала".

Марк Оджин в ESPN также отмечает футбольные качества команды Петракова. "Украина провела замечательный матч, не только в плане энергии и желания. Их футбол был исключительным. Это незабываемая победа. Одна победа, против Уэльса в воскресенье, отделяет их от одной из величейших спортивных историй".

Ukrainians are something else. This is an extraordinary performance. — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) June 1, 2022

"Этот матч показал всему миру, чтобы Украина заслуживает играть на Мундиале не только благодаря своему сопротивлению и достоинству", – отмечает в The Daily Mail Крэйг Хоуп.

"Украина заслужила этого. Она выглядела лучше чем Шотландия. У команды Петракова была особая цель и миссия. Но помимо этого у Украины просто сильнее футболисты. Иногда футбол бывает очень простым, даже когда на игру влияют сложные политические факторы", – пишет в The Scotsman Алан Паттулло.

"Шотландия ничем не могла ответить не быстрые рывки и тонкую игру в пас Украины в первой половине игры. Хозяева выбрали не самый удачный момент, чтобы показать одну из самых неудачных игр за последнее время. Они выглядели истощенными, по сравнению с гостями, которые могли забить три или четыре гола до 60-й минуты. Украина показала свой класс".

The Guardian соглашается с тем, что при всех комплиментах сборной Украины, нельзя и отметить провальное выступление Шотландии. "Команда Стива Кларка играла без плана и выглядела примитивно. Это была ее худшая игра с матча против Чехии на Евро-2020. Какого бы не прогресса не достигла команда за 18 месяцев – а прогресс действительно был – это выглядело как шаг назад".

"Камбэк Шотландии с точки зрения футбола был бы несправедливостью", – резюмирует Эван Мюррей.

"На протяжении 60 минут Украина была бесподобной, – считает корресподент BBC Sport Scotland Скотт Маллен. – Не было ни эмоциальной усталости, ни переизбытка адреналина".

"Иногда казалось, что украинцы обладают сверхчеловеческими способностями", – соглашается его коллега Мартин Уотт.

Сборная Украины восхищает весь футбольной мир. До подвига на все века остался один шаг.