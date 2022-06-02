У Цыганкова скорость, как у Ярмоленко, лидер Забарный и гибкость Петракова. Украина заслуженно победила Шотландию

Поддержка Украины, победа Украины, признание в любви Украине – это нынче модный тренд, к которому стремятся цивилизованные и прогрессивные страны/организации/сообщества мира. Поэтому и было слышно немало призывов о предоставлении футбольной сборной Украины бонуса (в виде автоматического выхода на чемпионат мира) еще до матча с Шотландией, но по факту нам поблажек не делали. И на поле тоже. Это не какая-то убогая победа 1:0 с "нарисованным" пенальти или голом из офсайда. Это вполне себе самодостаточный триумф. С роскошными трудовыми голами. Не идеальный в плане качества игры, но закономерный.

Нужно говорить о том, что Александр Петраков, несмотря на некоторую визуальную простоту и примитивизм, старается быть гибким тренером. Для него нет какой-то одной закоренелой тактической модели, под которую "подгоняются" игроки. Есть каждый отдельный матч и соперник в нем – и есть тактика противодействия ему. При этом, сия тактика может изменяться даже в ходе одной игры.

Шотландия - Украина. Протокол матча / скриншот - InStat

Весьма интересный момент: аналитические ресурсы говорят о том, что в товарищеских матчах 2022-го года (против "Боруссии" М, "Эмполи" и "Риеки") Украина играла не в такой формации, как против Шотландии. Точнее, 4-3-3, которые мы видели вчера, время от времени проскакивали ранее на определенных отрезках игры, но преимущественно это были действия в формации 4-2-3-1 или 4-1-4-1. И вот такой важный поединок, без генеральной репетиции перед ним (в виде хотя бы какого-то "товарняка" с наигрыванием основы) – и такие смелые действия на чужом поле. Почти весь матч функции одного-единственного чистого опорника исполнял Тарас Степаненко (заменили на 90+4-й минуте), которого уже кое-кто успел "списать" из-за проблем с коленом. Зинченко и Малиновский больше играли на атаку, Ярмоленко с Цыганковым – и подавно.

Три гола стали вознаграждением за смелость. При этом нельзя говорить об игре сборной Украины как об абсолютной доминанте на поле. Тринадцать голевых моментов – это солидно, но по факту суммарно они породили только 1,78 xG (ожидаемых голов). Можно ли говорить о том, что мы забили больше, чем создали? Лучше сказать иначе: реализовали максимум из того, что могли. И это очень хорошо. Признайтесь, вам непросто будет вспомнить матч, в котором сборная Украины забивала так легко и в то же время изысканно. Первый гол – это вообще хрестоматийная комбинация с длинной передачей Малиновского, обработкой мяча и ударом Ярмоленко.

Малиновского дальше можно сколько угодно ругать за низкую интенсивность и брак в игре (лишь 46 передач с точностью 74-е процента – самый низкий показатель в составе сборной Украины на уровне с Яремчуком, девять потерь мяча – самый плохой показатель среди украинцев, всего-навсего двенадцать единоборств). Однако именно его передача заложила кирпичи в фундамент победы сборной Украины. Возможно, Петракову нужно было немного раньше освежить центр поля заменами, пресекая традиционное для Украины "проседание". Но это уже детали, в которых на этот раз, вопреки общепризнанным правилам, не скрывался дьявол.

Для многих неожиданностью стало появление в основном составе на левом фланге атаки не Мудрика, а Цыганкова. Самый очевидный (топорный) вывод об игре Виктора – медленно. Даже медленнее, чем всегда заряженный на борьбу, но возрастной Ярмоленко. Похоже, Цыганков был не в своей тарелке. Это творческий игрок, но вчера он стал лидером сборной Украины по количеству фланговых навесов (не очень творческий элемент игры) – четыре. Что еще хуже: ни один (!) из этих навесов не был точным. Одна ключевая передача за 72 минуты – тоже маловато. И только восемь единоборств с успешностью 13 процентов. Сравните с Ярмоленко, который шестнадцать раз вступал в единоборства, выиграв 44 процента из них.

Статистика Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко в матче против Шотландии / скриншот - InStat

Вообще карта интенсивности показывает, что эффективнее был правый фланг сборной Украины, где играли часто критикуемый в "Динамо" Караваев и возрастной Ярмоленко. На противоположной стороне поля наиболее ценный ресурс "Динамо" (Виктор Цыганков) и представитель АПЛ (Виталий Миколенко) были скованными. С другой стороны, у Миколенко есть "просвет" на тепловой карте в зоне у собственных ворот, но есть забег почти к линии ворот соперника. Правый фланг сборной Украины действовал по-другому.

Если коснулись игры защитников, то хотелось бы отметить действия Ильи Забарного – хладнокровно, уверенно, своевременно. По оценкам, он не стал самым полезным в матче, но он лучше всего (!) среди игроков сборной Украины играл в пас (73 передачи, по другим данным – 68; точность – 88 процентов). Стал абсолютным лидером сборной Украины по прикосновениям к мячу (91), причем касался круглого даже недалеко от радиуса чужой штрафной площадки. Второй гол сборной Украины пришел после его умелой работы на чужой половине поля. Показательно, что Забарный семь раз овладел мячом в неочевидных ситуациях.

Такая же статистика овладений и у Матвиенко, но у него значительно хуже (по сравнению с Забарным) обстояли дела с единоборствами (14 против 22), с отборами (два против пяти), с подборами (пять против одиннадцати) и так далее. Суммарно: у Забарного 110 ТТД, у Матвиенко – 77. Еще несколько таких матчей – и претендентом на переезд в "Арсенал" или в какую-то другую команду АПЛ будет не защитник "Шахтера", а молодой талант "Динамо".

Карта касаний мяча Ильи Забарного - лидер сборной Украины по этому компоненту (91) в матче с Шотландией / скриншот - whoscored

Кстати, о ТТД. Забарный – один из двух игроков сборной Украины, сумевший осуществить их в количестве более ста. Второй – Александр Зинченко. У него меньше, чем у Забарного (106), но лучше по качеству. Поэтому выше общая оценка за матч (самая высокая в составе сборной Украины от InStat – 292). У Александра – четыре ключевые передачи за матч, два созданных голевых момента. Его интенсивность приходилась как на центр поля, так и на левый фланг. Зинченко успевал даже "подчищать" возле своей штрафной. Хороший матч. Как и подобает представителю чемпиона АПЛ.

Неоднозначны отзывы после матча об игре Артема Довбика, но нужно оценивать объективно. За двенадцать минут чистого игрового времени на поле нападающий "Днепра-1" принял участие в двух голевых эпизодах, один реализовал, заработал на себе один фол, допустил только две потери мяча. Показатель "ожидаемых голов" – 0,21. У Романа Яремчука за 78-м минут чистого времени на поле – четыре голевых момента, один реализованный (25 процентов эффективности против 50-ти – у Довбика), два заработанных на себе фола, 0,53 "ожидаемых голов". Яремчук свою работу сделал, но это касается и Довбика.

Карта касаний мяча Довбика (выше) и Яремчука (ниже). При разном количестве игрового времени и интенсивности действий - одинаковая результативность. У Довбика более высокий процент реализации (50 против 25) / скриншот - whoscored

Вообще, это касается всей сборной Украины. Это был не тот матч, который по содержательности и интенсивности будет стоять рядом с матчами против Сербии, Чехии или Турции эпохи Андрея Шевченко тренера, но это один из важнейших матчей в контексте существования сборной Украины и один из самых сложных – в контексте подготовки к нему. Но ведь время не стоит на месте. Через несколько дней – уже новый вызов, без преодоления которого подвиг на "Хэмпден Парк" не будет иметь практической ценности.

Украине нужен этот чемпионат мира. Для того, чтобы о нас писали, говорили, снимали еще больше. А для этого нужно победить Уэльс. Без каких-либо поблажек. Только мяч, футбольное поле и одиннадцать против одиннадцати. Уже через три дня. И без права на ошибку.