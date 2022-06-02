Ярмоленко посвятил победу над Шотландией народу и защитникам Украины

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в рамках полуфинала плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне. 5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине!" – написал Ярмоленко в своем Instagram.

Отметим, что именно Ярмоленко вывел национальную команду вперед, открыв счет во встречи после шикарной передачи от Малиновского. В финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.