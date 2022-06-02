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Ребров уже недалеко. Яремчук вошел в топ-5 лучших снайперов сборной Украины
А Ярмоленко уже вскоре может догнать Шеву
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Украины сумела обыграть Шотландию, выйдя в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Один из голов забил Роман Яремчук.
Всего на счету воспитанника "Динамо" уже 13 голов в футболке национальной сборной. По данном показателю он вошел в топ-5 снайперов сборной, опередив по дополнительным показателям Олега Гусева.
Опережают Яремчука четверо: Сергей Ребров (15 голов), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).
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