Ребров уже недалеко. Яремчук вошел в топ-5 лучших снайперов сборной Украины

Вчера сборная Украины сумела обыграть Шотландию, выйдя в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Один из голов забил Роман Яремчук.

Всего на счету воспитанника "Динамо" уже 13 голов в футболке национальной сборной. По данном показателю он вошел в топ-5 снайперов сборной, опередив по дополнительным показателям Олега Гусева.

Опережают Яремчука четверо: Сергей Ребров (15 голов), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).