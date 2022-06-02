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Ребров уже недалеко. Яремчук вошел в топ-5 лучших снайперов сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А Ярмоленко уже вскоре может догнать Шеву

Ребров уже недалеко. Яремчук вошел в топ-5 лучших снайперов сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Украины сумела обыграть Шотландию, выйдя в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Один из голов забил Роман Яремчук.

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Всего на счету воспитанника "Динамо" уже 13 голов в футболке национальной сборной. По данном показателю он вошел в топ-5 снайперов сборной, опередив по дополнительным показателям Олега Гусева.

Опережают Яремчука четверо: Сергей Ребров (15 голов), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2022 в 17:17
Без конкуренції і таке буває)
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