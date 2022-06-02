Бой с тенью. Акценты зрителя на матче Шотландия - Украина

Я вообще не смотрел футбол более трех месяцев – все это жуткое время. Не возбудил даже финал Лиги чемпионов. Но твердо знал: вернусь на первый же официальный матч сборной своей страны. И болеть буду так, как это было в пору примитивного юношеского фанатизма: истово и безоглядно, цепляясь за любой фарт, и радуясь судейской ошибке в нашу пользу. Сборная – это всегда было свято, что уж говорить про сегодня…

И все же в ходе наблюдения за игрой во мне проснулся старина Юрич с его извечным стремлением разложить все по традиционно аккуратно заготовленным полочкам. Не знаю, хорошо это или плохо, но подозреваю, что именно этот нетипичный подход вкупе с подчеркнуто личным мнением автора и привлекает читателей данного блога.

Недавно приятель спросил меня, чего я жду от поединка в Глазго. И я ответил: подвига. А если дело дойдет до Уэльса, то и вовсе чуда. А чего же еще ждать, когда болеешь за команду, чьи игроки были элементарно лишены возможности полноценной подготовки к столь важным матчам?

И на все его доводы о цене результата, которая для Украины неизмеримо выше, о невероятной мотивации, о превосходстве наших в индивидуальном мастерстве и о достаточности подготовки футболистов в тренировочном режиме, у меня был один неубиваемый козырь. Команда и большинство ее игроков полгода не имели игровой практики.

Это когда ты каждую неделю борешься за результат и, находясь на этом конвейере, поддерживаешь свой тонус, что называется, автоматически и естественным образом. Иначе говоря, когда твои футбольные навыки функционируют в должном режиме.

А ведь обладающие всем этим шотландцы, прежде всего, славятся бойцовским духом. И, что ни говори, им тоже есть за что играть. На родном поле, при переполненных трибунах. Получается, Украине нужно было совершить локальный спортивный подвиг. Без преувеличения. Тем более что она не провела ни одного контрольного матча в основном составе и с адекватным ее задаче соперником.

А про «зарядимся политинформацией» и «ляжем костьми» - это не ко мне, это к любителям кино, где такие номера проходят на раз. Словом, я был готов к худшему, и лишь отчаянно надеялся на тот самый подвиг. Плюс возможное везение. Что ж, выходит прав оказался приятель. А Юрич, который 45 лет смотрит футбол, так ничего в нем и не понял. Да боже ж мой – кто против!

На мой взгляд, первый тайм в Глазго стал для нас боем с тенью сборной Шотландии (какой я себе ее представлял). А во втором нам уже пришлось повоевать со своей собственной тенью – тенью былого фирменного прагматизма, эдаким неизжитым футбольным рудиментом некогда бескрылой команды. И оба поединка мы выиграли.

Не знаю, как у вас, а у нас в Одессе отбой неизбежной в этот вечер воздушной тревоги прозвучал в начале второго тайма. Вскоре после того как Ярмоленко мог сделать счет крупным. И ей-богу, могло возникнуть ощущение, что наши услышали его там, в Британии. Ибо именно после этого игра решительно развернулась в сторону наших ворот. А до этого, в течение почти часа, все, что имели шотландцы – очевидный промах Келли.

Кто-то скажет: посчитали дело сделанным и решили сэкономить силы в преддверии матча с Уэльсом. Косвенно об этом говорит и серия замен, произведенных Петраковым. Так или иначе, а в следующие полчаса на пять моментов Шотландии мы ответили единственным выпадом Цыганкова. И лишь пропустив гол, словно бы спохватились, и усилиями «второй смены» и Зинченко перетянули одеяло игры назад.

В итоге, только благодаря ударной концовке, несмотря на все наше доминирование большую часть встречи, мы можем говорить о справедливости победы. И это здорово: настояли-таки на своем! Считаю, что важнее был этот Бой с тенью-2 и победа над самими собой. Но логичнее, наверное, смотрелся бы счет 3:2 в нашу пользу.

А так да, долгое время шотландцев нужно было искать вблизи наших ворот днем с огнем. И самой заметной фигурой в их составе так и остался вратарь Гордон. Чем они меня несказанно удивили. Автор далек от конспирологии, параллелей с Евровидением, и слишком уважительно относится к британским спортсменам, чтобы пороть явную чушь. Но что-то у них явно пошло не так. Проблемы кельтов, и т.д.

Нам было бы приятнее считать, что мы выиграли у них, прежде всего, психологически. Возможно, даже до игры. Не будь этих тревожных получаса во втором тайме.

С другой стороны, глядя на стенограмму матча, вы увидите, что победный гол Яремчука фактически был забит еще на 49-й минуте. А мяч Макгрегора полчаса спустя, одновременно стал последним из голевых шансов Шотландии: больше мы им ничего не позволили. Можно сказать и так: ситуация была под нашим контролем. Довбик лишь снял напряжение под самую занавесочку.

Мне обязательно напомнят фантастический промах Макгина на 67-й минуте, когда Фортуна покровительствовала сильным. Так ведь именно после этого Миколенко вывел Цыганкова к воротам Гордона. Ну а после пропущенного гола, еще раз напомню, забивать не раз и не два мог один только Довбик, не считая Зубкова. Так бой с тенью или кошки-мышки?

Я не определяю ни львов, ни тигров матча. Мне интересны личности, которые регулярно участвуют в самых ярких эпизодах игры. Так вот, в первые полчаса – пока счет не был открыт – самым активным в этом смысле однозначно был Цыганков (которого многие вообще не видели в «старте»). Включая удачные действия у своих ворот. После перерыва его стало меньше, и выход Мудрика читался отчетливо.

Ярмоленко в очередной раз был лучшим, что у нас есть. Нравится это кому-то или нет. Хорош был в подыгрыше Малиновский. Нельзя не отметить Зинченко – единственного из них, кто отыграл до финального свистка, и при этом дважды обострял игру уже в компенсированное время. Яремчук забил – значит, свое дело сделал.

Оборонцы выглядели солидно, по мнению экспертов канала «Футбол» (оба, кстати, в свое время играли в защите). Причем, лучше всех – Забарный. Охотно доверюсь их оценкам. Бущан, пожалуй, действовал недостаточно уверенно. К счастью, это не стало нашей ахиллесовой пятой.

После самого продолжительного в моей жизни отлучения от футбола матч смотрелся настоящим праздником Игры. Полтора десятка эпизодов счел бы голевыми, в общей сложности. Все наши голы вполне отвечали изысканному вкусу, а первый был просто шикарен. Отрадно, что забивали те, кто должен забивать. Как это было на последнем Евро.

Так что там насчет подвига, спросите вы. Будем откровенны: шотландцы разочаровали, а на их фоне все выглядело так, что мы просто взяли свое. Более-менее уверенно. В футбол играют две команды. Говорят, каждый играет настолько хорошо, насколько ему позволяет соперник. Но это нисколько не умаляет ни ценности этой победы, ни заслуг наших ребят. И да, безусловно, тренера. А их настрой мы увидели уже в дебюте поединка, когда посыпались «горчичники».

Маленький штрих: на поле была классическая команда Шевченко, за исключением позже поспевшего Мудрика. Насколько ее игра отличалась на Евро от вчерашней игры команды Петракова? Думайте сами, решайте сами…

А лично я буду верен себе, даже если в воскресенье меня опять постигнет фиаско «предсказамуса»: для прохода Уэльса нужно маленькое футбольное чудо. Ну, если только это будет не тень Уэльса. Хотя, опять же, проблемы драконов… А вчера у нас был таки праздник. Пусть и во время чумы.

Главное, что порадовало: отношение футболистов к своему труду. Они все понимают и сделают все, от них зависящее, чтобы Украина звучала гордо. Спокойствие, только спокойствие.