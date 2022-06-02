  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко: Матвиенко обижается, что ему на дают "Лева матчу"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Матвиенко обижается, что ему на дают "Лева матчу"

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Топовый троллинг от капитана сборной

Ярмоленко: Матвиенко обижается, что ему на дают "Лева матчу"

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol

Новина українською

Андрей Ярмоленко был в прекрасном настроении после победы сборной Украины над Шотландией (3:1) в отборе на ЧМ-2022.

За отличное выступление капитан сборной получил награду "Лев матчу", комментируя которую включил режим тролля:

"Конечно, это приятно. Спасибо всем болельщикам, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Сегодня мы это сделали. Рад, что получилось. И у меня, кстати, есть просьба от Коли Матвиенко.

Он возмущен и говорит, что как бы он не играл, все равно набирает максимум 2% голосов. Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре они проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Лева матчу".

Судя по ответу, с атмосферой в лагере сборной Украины все в полном порядке. Ну, а Николай Матвиенко может все-таки получить "Лева матчу" уже 5 июня в поединке против Уэльса, где будет решаться судьба путевки на ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Виктор Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Взбірна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде