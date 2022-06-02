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Ярмоленко: Матвиенко обижается, что ему на дают "Лева матчу"
Топовый троллинг от капитана сборной
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Андрей Ярмоленко был в прекрасном настроении после победы сборной Украины над Шотландией (3:1) в отборе на ЧМ-2022.
За отличное выступление капитан сборной получил награду "Лев матчу", комментируя которую включил режим тролля:
"Конечно, это приятно. Спасибо всем болельщикам, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Сегодня мы это сделали. Рад, что получилось. И у меня, кстати, есть просьба от Коли Матвиенко.
Он возмущен и говорит, что как бы он не играл, все равно набирает максимум 2% голосов. Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре они проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Лева матчу".
Судя по ответу, с атмосферой в лагере сборной Украины все в полном порядке. Ну, а Николай Матвиенко может все-таки получить "Лева матчу" уже 5 июня в поединке против Уэльса, где будет решаться судьба путевки на ЧМ-2022.
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