Сборная Украины прибыла в Кардифф и провела первую тренировку

В четверг, 2 июня, следующий день после победы над Шотландией (3:1), для сборной Украины начался рано. Уже в 09:00 был завтрак, ведь команду ждал перелет из Глазго в Кардифф, назначенный на 11:30.

Полет в столицу Уэльса длился час. Еще 15 минут забрала дорога из аэропорта в отель St. David's.

Приятное доказательство поддержки украинцев можно было получить прямо сразу по прибытии в Уэльс. Водители автобуса наклеили на двери наклейки Stand with Ukraine, с гордостью сообщив, что лично заказывали их производство.

Сине-желтые поселились на побережье реки Тафф, которая за городом впадает в Кардиффский залив, дальше — в большее, Бристольское, а потом уже соединяется с Кельтским морем.

Отдохнув с дороги, команда выехала на вечернюю тренировку, состоявшуюся на территории Дом спорта (House of Sport) клуба "Кардифф Сити". Игроков разделили на две группы. 11 исполнителей, вышедших на поле со стартовых минут с Шотландией, работали по программе восстановления — только пробежки и стретчинг. В то же время остальные сборники провели полноценное занятие с эстафетами, пасингом, контролем мяча и игровыми сериями. Следовательно, уровень физической нагрузки после четверга выровнен, и в пятницу вся команда снова будет работать на поле вместе.

Напомним, 5 июня команда Александра Петракова в финальном матче отбора на ЧМ-2022 сыграет с Уэльсом. Поединок пройдет на стадионе "Кардифф Сити" и начнется в 19:00.