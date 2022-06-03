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Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшего игрока матча с Шотландией
В благородных целях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко успевает помогать не только на футбольном поле, но и нашим землякам во время войны.
Как известно, лучшим игроком матча против Шотландии (1:3) болельщики выбрали Ярмоленко. По этому случаю украинец получил приз "Лев Матча". Однако капитан сборной Украины решил поделиться своей наградой, дабы помочь родной стране.
Ярмоленко предлагает статуэтку с автографом и свою футболку в рамках благотворительного аукциона. Стартовый лот – 5 000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Торги продлятся до 6 июня.
Сумма победной ставки будет направлена на фандрайзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.
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