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Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшего игрока матча с Шотландией

Национальная сборная Украины
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В благородных целях

Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшего игрока матча с Шотландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко успевает помогать не только на футбольном поле, но и нашим землякам во время войны.

Как известно, лучшим игроком матча против Шотландии (1:3) болельщики выбрали Ярмоленко. По этому случаю украинец получил приз "Лев Матча". Однако капитан сборной Украины решил поделиться своей наградой, дабы помочь родной стране.

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Ярмоленко предлагает статуэтку с автографом и свою футболку в рамках благотворительного аукциона. Стартовый лот – 5 000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Торги продлятся до 6 июня.

Сумма победной ставки будет направлена ​​на фандрайзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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