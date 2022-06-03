Экс-игрок сборной Украины считает, что Уэльс пройти будет еще проще

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру сине-желтых против Шотландии (3:1). А также высказался о предстоящем матче против Уэльса, который решит судьбу выхода на ЧМ-2022.

"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно, особенно когда был задел 2:0. После 2:0 чувствовалось, что наши ребята чуть-чуть расслабились и перестало хватать сил. Все-таки многие игроки после двухмесячного перерыва попали в круговорот сборной, где были очень серьезные тренировки. Я думаю, что когда мы пропустили этот нелепый мяч, (там была серия ошибок) было страшновато, что шотландцы понесутся вперед и сделают счет 2:2.

Я думаю, что Уэльс будет пройти чуть проще. Это сугубо мое личное мнение, и оно базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом. Все-таки всегда у меня возникают небольшие сомнения по поводу нашей второй игры. Вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. А так, я уверен в сборной на сто процентов" — сказал Левченко.

Напомним, матч между сборными Украины и Уэльса состоится 5 июня и начнется в 19.00.