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Экс-игрок сборной Украины считает, что Уэльс пройти будет еще проще

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем держать кулачки за национальную команду

Экс-игрок сборной Украины считает, что Уэльс пройти будет еще проще

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру сине-желтых против Шотландии (3:1). А также высказался о предстоящем матче против Уэльса, который решит судьбу выхода на ЧМ-2022.

"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно, особенно когда был задел 2:0. После 2:0 чувствовалось, что наши ребята чуть-чуть расслабились и перестало хватать сил. Все-таки многие игроки после двухмесячного перерыва попали в круговорот сборной, где были очень серьезные тренировки.

Я думаю, что когда мы пропустили этот нелепый мяч, (там была серия ошибок) было страшновато, что шотландцы понесутся вперед и сделают счет 2:2.

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Я думаю, что Уэльс будет пройти чуть проще. Это сугубо мое личное мнение, и оно базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.

Все-таки всегда у меня возникают небольшие сомнения по поводу нашей второй игры. Вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. А так, я уверен в сборной на сто процентов" — сказал Левченко.

Напомним, матч между сборными Украины и Уэльса состоится 5 июня и начнется в 19.00.

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В статье: Украина Уэльс Шотландия Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
03.06.2022 в 15:47
Я смотрел матчи Уэльса на последних двух Евро, это точно не слабая команда, у них есть хорошая атакующая игра, они сильнее смотрятся чем шотландцы и вдобавок они уверенно обыграли Австрию 3-2, которой мы проигрывали недавно. Нельзя недооценивать эту команду, они примерно одного уровня с нашей командой, нужно сыграть на 100% своих возможностей против них.
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Siren05 (Мариуполь)
03.06.2022 в 15:31
Согласен с тем, что второй матч в спарке нам всегда даётся хуже. А физические кондиции у наших игроков, которые не имели нормальной игровой практики вызывают большие опасения. Надо делать ротацию, но кем?
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2022 в 15:23
Уэльс круче --не верте Лёве -эксу
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