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Экс-игрок сборной Украины считает, что Уэльс пройти будет еще проще
Будем держать кулачки за национальную команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру сине-желтых против Шотландии (3:1). А также высказался о предстоящем матче против Уэльса, который решит судьбу выхода на ЧМ-2022.
"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно, особенно когда был задел 2:0. После 2:0 чувствовалось, что наши ребята чуть-чуть расслабились и перестало хватать сил. Все-таки многие игроки после двухмесячного перерыва попали в круговорот сборной, где были очень серьезные тренировки.
Я думаю, что когда мы пропустили этот нелепый мяч, (там была серия ошибок) было страшновато, что шотландцы понесутся вперед и сделают счет 2:2.
Я думаю, что Уэльс будет пройти чуть проще. Это сугубо мое личное мнение, и оно базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.
Все-таки всегда у меня возникают небольшие сомнения по поводу нашей второй игры. Вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. А так, я уверен в сборной на сто процентов" — сказал Левченко.
Напомним, матч между сборными Украины и Уэльса состоится 5 июня и начнется в 19.00.
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