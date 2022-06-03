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Караваев: ВСУ демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации

Национальная сборная Украины
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Футболист в очередной раз поблагодарил наших военных

Караваев: ВСУ демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

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Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1), а также перелета в Кардифф и дня рождения.

"Долетели до Уэльса очень хорошо, это заняло немного времени. Здесь у нас есть все условия для проживания и восстановления. Все на высоком уровне, поэтому настроение у нас положительное. У меня хорошее самочувствие, чувствую себя молодым. Мне 30 лет, но много сил и энергии, хочется играть и тренироваться, сейчас для этого у нас есть все возможности, и все это благодаря нашим Вооруженным силам, которые отстаивают украинское государство, его независимость и честь, они бьются там на фронте, а мы на своем месте должны продемонстрировать, что мы единая независимая нация.

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Перед матчем с Шотландией я вспоминал, что на следующий день у меня день рождение. Хотел, конечно, не только победы, но еще и отличиться результативными действиями. И это у меня вышло. Но все равно, все мысли о сегодняшних трудных временах. Впрочем, уверен, что наша победа не за горами как на футбольном поле, так и на фронте. Наши Вооруженные силы демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации", — сказал Караваев.

Напомним, что поединок между сборными Уэльса и Украины состоится 5 июня в Кардиффе. Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Александр Караваев
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Источник:
УАФ

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