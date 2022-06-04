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Игнатенко: Для меня вызов в сборную Украины был неожиданным
Заслужил своей игрой во французской Лиге 1
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
Полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко прокомментировал свой
“Для меня этот вызов был неожиданным. Это мечта детства и я рад, что она сбылась. Я всех футболистов здесь знаю, со всеми играл в чемпионате Украины. Играл с ребятами и в "Днепре-1", и в "Шахтере".
Я делал все, что от меня зависело в “Бордо” в очень тяжелое для команды время. Теперь будем с другими футболистами конкурировать. Футбол – это такой вид спорта, где два парня на одной позиции не могут играть. Это хорошо, ведь за счет конкуренции ты становишься сильнее.
Игра против Шотландии мне очень понравилась. Они не имели никакого шанса. 100-процентная победа Украины. Уэльс – очень хороший соперник. Эта команда сильна в индивидуальном плане за счет отдельных футболистов. Попробуем их нейтрализовать”, - сказал Игнатенко.
Отметим, что первую часть прошлого сезона хавбек провел в “Днепре-1”, а вторую – в “Бордо”. В украинской части сезона на счету Данила было три гола в 15 матчах, а во французской – три ассиста в 11 поединках. В обоих случаях он играл на правах аренды из донецкого “Шахтера”.
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