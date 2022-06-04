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Защитник сборной Украины – о матче против Уэльса: Игра всей жизни
Попов вышел из лазарета
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Денис Попов уже восстановился от повреждения и готов работать по полной в общей группе. Накануне матча против Уэльса игрок прокомментировал состояние команды:
“Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии. Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.
Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом.
Я видел фейерверк из окна в честь юбилея королевы. Но праздника у нас сейчас быть не может. Было красиво, да и только. Тренер сказал, что немного порадовались после игры — и нужно готовиться к следующей. Впереди очень важный матч”, – сказал Попов.
Отметим, что Денис сыграл за сборную в товарищеских матчах против "Боруссии М" (45 мин) и "Эмполи" (77 мин). После этого он восстанавливался от травмы и только теперь может заниматься в общей группе.
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