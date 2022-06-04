  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Защитник сборной Украины – о матче против Уэльса: Игра всей жизни
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник сборной Украины – о матче против Уэльса: Игра всей жизни

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Попов вышел из лазарета

Защитник сборной Украины – о матче против Уэльса: Игра всей жизни

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Денис Попов уже восстановился от повреждения и готов работать по полной в общей группе. Накануне матча против Уэльса игрок прокомментировал состояние команды:

“Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии. Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.

Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом.

Я видел фейерверк из окна в честь юбилея королевы. Но праздника у нас сейчас быть не может. Было красиво, да и только. Тренер сказал, что немного порадовались после игры — и нужно готовиться к следующей. Впереди очень важный матч”, – сказал Попов.

Отметим, что Денис сыграл за сборную в товарищеских матчах против "Боруссии М" (45 мин) и "Эмполи" (77 мин). После этого он восстанавливался от травмы и только теперь может заниматься в общей группе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Уэльс Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде