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Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола
Он обязан играть
Фото: пресс-служба УАФ
Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал игру полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика:
“Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть. Мне звонили несколько голландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг. Пас, который он выдал на Довбика, это просто удовольствие для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать”, - сказал Левченко.
Отметим, что 1 июня против Шотландии Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальных матчах. Он вышел на замену во втором тайме и отыграл 19 минут.
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