  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он обязан играть

Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал игру полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика:

“Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть. Мне звонили несколько голландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг. Пас, который он выдал на Довбика, это просто удовольствие для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать”, - сказал Левченко.

Отметим, что 1 июня против Шотландии Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальных матчах. Он вышел на замену во втором тайме и отыграл 19 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде