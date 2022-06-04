Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола

Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал игру полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика:

“Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть. Мне звонили несколько голландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг. Пас, который он выдал на Довбика, это просто удовольствие для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать”, - сказал Левченко.