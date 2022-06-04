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Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Уэльс - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 05.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022

UA-Футбол
Новина українською

Украина прошла очень трудный путь для того, чтобы сыграть в этом матче. Однако последний рывок легким точно не будет – нужно сражаться с соперником, с собой, с обстоятельствами. Арифметика проста: победитель поединка сыграет на чемпионате мира 2022, проигравший завершит цикл в шаге от цели.

Ничьей в этом поединке быть не может. В случае равного счета после девяноста минут будут сыграны два тайма по пятнадцать. Потом, если нужно – серия пенальти. Матч состоится 05.06.2022 в 19:00 в Уэльсе.

Прямая онлайн видео трансляция матча состоится на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Аудиотрансляцию (комментарий событий на поле в живом времени) слушайте на страницах YouTube-канала UA-Футбол >>>

Также ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО трансляция будет доступна в Интернете на OTT-сервисах Oll.tv и MEGOGO. Сигнал последнего предлагаем вам в этой новости в специальном плеере.

Таблица коэффициентов, посев, рейтинги, потенциальные соперники всех украинских команд на международной арене – в телеграмм-канале >>>

Уэльс 19:00 Украина

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В статье: Украина Уэльс отбор к ЧМ-2022
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