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Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022
Уэльс - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 05.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Украина прошла очень трудный путь для того, чтобы сыграть в этом матче. Однако последний рывок легким точно не будет – нужно сражаться с соперником, с собой, с обстоятельствами. Арифметика проста: победитель поединка сыграет на чемпионате мира 2022, проигравший завершит цикл в шаге от цели.
Ничьей в этом поединке быть не может. В случае равного счета после девяноста минут будут сыграны два тайма по пятнадцать. Потом, если нужно – серия пенальти. Матч состоится 05.06.2022 в 19:00 в Уэльсе.
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Также ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО трансляция будет доступна в Интернете на OTT-сервисах Oll.tv и MEGOGO. Сигнал последнего предлагаем вам в этой новости в специальном плеере.
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Уэльс 19:00 Украина
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