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Петраков: Мы думаем о том, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда стремится сделать счастливыми украинских болельщиков и воинов

Петраков: Мы думаем о том, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о впечатлениях от сборной Уэльса, с которой украинцы сыграют завтра:

"Очень сыгранная команда. Вижу хорошую работу тренерского штаба Роберта Пейджа. Хорошая тренерская работа. Есть много игроков мирового уровня: Рэмзи, Бэйл, Джеймс.

Хорошо сыгранная команда. Мы тоже хорошая команда. Так что завтра сойдутся две команды за выход на ЧМ. Это футбол. Думаю, что будет хорошая игра, которая понравится болельщикам. А как это будет – я не прогнозирую никогда".

Александр Петраков также рассказал о сообщениях от украинских военных после матча с Шотландией:

"Ребятам очень много писали сообщений. Мне никто не писал, они писали ребятам. Президент наш был на передовой. Привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесили перед игрой. Только ребятам. Они списываются. Ко мне никто не обращался".

Напоследок главный тренер сборной рассказал о главной задаче команды в предстоящем матче:

"У нас сложная обстановка в государстве. Не все смотрят футбол. У людей горе. У нас гибнут люди, понимаете? Недооценка... Мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ".

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков война с Россией
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bato34
04.06.2022 в 20:53
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