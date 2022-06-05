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Тренер сборной Уэльса: Сочувствуем Украине, но для нас очень важно выйти на чемпионат мира
Собственно, как и для "сине-желтых" тоже
teststar.in/автор невідомий
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал предстоящий матч против Украины:
“Травм нет, все здоровы. У Бэйла есть план, как подготовить себя к завтрашнему матчу в оптимальной форме. Мы все взволнованы. Вы видите атмосферу на тренировке, и как ребята выглядят, как команда. Нет разницы в подготовке к этому матчу по сравнению с любым другим. Мы понимаем его важность, но у нас есть план, и нам нужно верить в него
Я знаю команду. Конечно, у меня головная боль по поводу выбора состава. Кто видел игру против Польши, заметил, что молодые игроки хорошо себя проявили. Речь о достижении успеха не только сейчас, но и в ближайшие три-четыре года тоже.
Война в Украине? Во время подготовки мы говорили, что если бы мы могли изменить то, через что им приходится проходить, то мы бы точно сделали это, но бизнес есть бизнес. У Уэльса есть шанс квалифицироваться на чемпионат мира. Это очень важно для страны. У нас есть невероятная возможность. У нас есть отличный коллектив. Я с нетерпением жду матча.
Украина отлично проявила себя в матче с Шотландией. Мы проанализировали игру. Украина представляет серьезную угрозу. Они на этой стадии соревнования не просто так, это хорошая команда даже безотносительно к тому, через что они прошли, чтобы быть здесь.
Я не могу говорить о том, что было у сборной Шотландии. Могу контролировать только свою команду. Это бизнес как обычно. Нам это просто понять. Мы контролируем свое окружение. Мы относимся с сочувствием к украинцам, я сам отец. Я смотрел новости. Происходящее там это ужасно. Но наше внимание будет сосредоточено на матче.
Последний шанс Бэйла и Рэмзи попасть на чемпионат мира? Возможно. Они оба знают, что такие турниры проходят не так часто. Они сделают все, чтобы одержать победу. Посмотрите на Гарета в последней игре против Австрии, посмотрите на Аарона в прошлых матчах. Они забивают важные голы в больших матчах”, – сказал Пейдж.
Напомним, что сегодня, 5 мая, сборные Уэльса и Украины разыграют последнюю путевку от Европы на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Матч начнется в 19:00 по Киеву.
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