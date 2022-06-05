Без Лунина и еще троих игроков. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Уэльса

Сегодня, 5 мая, сборная Украины проведет решающий матч в рамках плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Уэльса.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков выбрал список из 23 футболистов, которые вошли в заявку команды на поединок.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Бущан, Пятов, Ризнык Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко

Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков

Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков Нападающие: Яремчук, Довбик

Отметим, что в заявку не попали: голкипер Андрей Лунин, защитник Денис Попов, полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Данило Сикан.

Напомним, что стартовый свисток матча в Кардиффе запланирован на 19:00 по Киеву (17:00 по местному времени).