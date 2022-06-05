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Без Лунина и еще троих игроков. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Уэльса
Новичок тоже не вошел в список
УАФ/Пресслужба
Сегодня, 5 мая, сборная Украины проведет решающий матч в рамках плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Уэльса.
Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков выбрал список из 23 футболистов, которые вошли в заявку команды на поединок.
- Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
- Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков
- Нападающие: Яремчук, Довбик
Отметим, что в заявку не попали: голкипер Андрей Лунин, защитник Денис Попов, полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Данило Сикан.
Напомним, что стартовый свисток матча в Кардиффе запланирован на 19:00 по Киеву (17:00 по местному времени).
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