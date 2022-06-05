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На матче между Уэльсом и Украиной ожидается аншлаг. Вместимость стадиона такая, как на Арене Львов
Хотелось бы, чтобы фарт тоже был львовский
УАФ/Пресслужба
Совсем чуть-чуть остается до начала решающего матча за путевку на Чемпионат мира-2022 между Уэльсом и Украиной.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени на стадионе “Кардифф Сити” в столице Уэльса. Вместимость этого стадиона составляет примерно 35 тысяч (на "Арене Львов" ориентировочно столько же), и все билеты на матч были проданы.
В общей сложности будут присутствовать около 33-х тысяч валлийских болельщиков и двух тысяч украинских фанатов.
Отметим, что сборная Украины ни разу не играла на стадионе “Кардифф Сити”. В единственном выездном поединке против валлийцев "сине-желтые" проводили встречу на арене "Миллениум" (ранее – "Княжеский") в том же Кардиффе в 2001-м.
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