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Национальная сборная Украины

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Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

После штрафного Гарета Бейла

Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Уэльса открыла счет в матче против Украины. Автогол забил нападающий Андрей Ярмоленко. Это произошло после подачи штрафного форвардом Уэльса Гаретом Бейлом. Текущий счет в матче - 1:0.

Этот автогол стал первым в карьере Андрея Ярмоленко в сборной Украины. На его счету уже 109 игр за национальную команду, в которых он забил 45 голов и отдал 24 ассиста.

Для Гарет Бэйла же этот ассист стал уже 22 в карьере за сборную Уэльса. Помимо этого, за 103 сыгранных матча он забил за национальную команду 38 голов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Гарет Бэйл Уэльс Национальная сборная Украины
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Комментарии (15)
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 20:59
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), Счетчик шманцев (Полтава), cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 21:02
Этот пи@ар также выходит с ника Дыр0к0л (Енакиево)...
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.06.2022 в 20:59
Ярмола все ок, буває зі всіма. Без тебе ми б сюди навіть не дійшли
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+2
0
vlotko (Броди)
05.06.2022 в 20:54
Зінченко підсів, де Мудрик, а приніс штрафний у наші ворота.
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
05.06.2022 в 20:21
Снова Бревноленко... ДА когда же уже выгонят из сборной это дерьнамовище!!!
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0
-7
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2022 в 20:37
Иди накуй.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 21:04
семйон за старое взялся ?
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+3
0
Sessinjo (Мукачево)
05.06.2022 в 20:13
Нічого, Польща теж їм програла 1-й тайм..
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0
0
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kpiradov (Кобулети)
05.06.2022 в 20:12
Судьи на ВАР куплены - пенальти был! Весь вопрос - кто их купил? Уэльс или Россия?
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+3
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.06.2022 в 21:13
Мінуснув випадково, хотів плюсанути
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0
0
Дыр0к0л (Енакиево)
05.06.2022 в 20:06
аха пердоленко днище!
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0
-7
Ураган (Запорожье)
05.06.2022 в 19:57
Арестович уже начал и футбол комментировать
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 19:56
пенальти шац не увидел - это лишнее подтверждение настроя судейской бригады на игру
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+4
-1
vlotko (Броди)
05.06.2022 в 19:47
Суддя за кого грає?
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 19:54
"шац" реально гонит
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+2
0

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