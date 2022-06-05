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Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота
После штрафного Гарета Бейла
Фото: Eurosport
Сборная Уэльса открыла счет в матче против Украины. Автогол забил нападающий Андрей Ярмоленко. Это произошло после подачи штрафного форвардом Уэльса Гаретом Бейлом. Текущий счет в матче - 1:0.
Этот автогол стал первым в карьере Андрея Ярмоленко в сборной Украины. На его счету уже 109 игр за национальную команду, в которых он забил 45 голов и отдал 24 ассиста.
Для Гарет Бэйла же этот ассист стал уже 22 в карьере за сборную Уэльса. Помимо этого, за 103 сыгранных матча он забил за национальную команду 38 голов.
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