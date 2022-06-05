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Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?
В итоге судья не поставил
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В конце первого тайма игры между сборными Украины и Уэльса на нападающем украинцев Андрее Ярмоленко были нарушены правила. Тем не менее, судья матча Матеу Лаос принял решение не ставить пенальти в ворота валлийцев.
До этого именно украинский форвард Ярмоленко забил единственный гол в матче – в свои ворота после подачи штрафного. Ассист был записан на нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.
Для Андрея Ярмоленко этот автогол стал первым в карьере в национальной сборной Украины. За 109 игр он ни разу не забивал в свои ворота.
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