Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?

В конце первого тайма игры между сборными Украины и Уэльса на нападающем украинцев Андрее Ярмоленко были нарушены правила. Тем не менее, судья матча Матеу Лаос принял решение не ставить пенальти в ворота валлийцев.

До этого именно украинский форвард Ярмоленко забил единственный гол в матче – в свои ворота после подачи штрафного. Ассист был записан на нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Для Андрея Ярмоленко этот автогол стал первым в карьере в национальной сборной Украины. За 109 игр он ни разу не забивал в свои ворота.