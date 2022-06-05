  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

В итоге судья не поставил

Видео спорного нарушения на Ярмоленко. Был пенальти?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В конце первого тайма игры между сборными Украины и Уэльса на нападающем украинцев Андрее Ярмоленко были нарушены правила. Тем не менее, судья матча Матеу Лаос принял решение не ставить пенальти в ворота валлийцев.

До этого именно украинский форвард Ярмоленко забил единственный гол в матче – в свои ворота после подачи штрафного. Ассист был записан на нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Для Андрея Ярмоленко этот автогол стал первым в карьере в национальной сборной Украины. За 109 игр он ни разу не забивал в свои ворота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Уэльс Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
karpatoman (Львів)
05.06.2022 в 21:18
Десь 5-6 років тому в кваліфікації до ЛЧ ДК грав у Швейцарії. І там така ж ситуація: гравець ДК у своїй штрафній замашисто вибиваючи м*яч, вдарив по нозі швейцарця, який в останній момент удару вистрибнув перед динамівцем. І яким був вердикт судді? Звичайно - пенальті.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.06.2022 в 21:12
Лаос - це вища ліга підсуджування…
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
05.06.2022 в 21:07
Удар по ноге Ярмоленко был 100% ,и судья мог дать Пен...
Ответить
+2
0
efim423 (odessa)
05.06.2022 в 21:00
а что тогда пенальти
Ответить
+3
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 20:54
Яке пенальті, протріть очі, це ж не Євробачення!
Ответить
0
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.06.2022 в 21:00
Чмокаєшь чечнцям, пацак? Не відволікайся
Ответить
+5
0
miruk 81 (львів)
05.06.2022 в 21:02
А що тоді пенальті, закрий очі і більше ніколи не відкривай
Ответить
+2
0
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:02
Пішов за кораблем
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде