Поражение от Уэльса – первое для сборной Украины Петракова

Сборная Украины проиграла финальный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре сборной Уэльса со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий украинцев Андрей Ярмоленко – в свои ворота.

Для главного тренера сборной Александра Петракова это поражение стало первым за время работы с национальной командой. В первых восьми играх с коучем Украина не проиграла ни одного матча.

Теперь же в активе команды Петракова три победы, пять ничьих и одно поражение. Разница мячей же составляет 13:9. До национальной сборной Александр также работал с молодежной командой Украины U20. Именно при нем команда выиграла Чемпионат мира U20 в Польше в 2019 году.