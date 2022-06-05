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Поражение от Уэльса – первое для сборной Украины Петракова
Один проигрыш в девяти матчах
Фото: УНИАН
Сборная Украины проиграла финальный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре сборной Уэльса со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий украинцев Андрей Ярмоленко – в свои ворота.
Для главного тренера сборной Александра Петракова это поражение стало первым за время работы с национальной командой. В первых восьми играх с коучем Украина не проиграла ни одного матча.
Теперь же в активе команды Петракова три победы, пять ничьих и одно поражение. Разница мячей же составляет 13:9. До национальной сборной Александр также работал с молодежной командой Украины U20. Именно при нем команда выиграла Чемпионат мира U20 в Польше в 2019 году.
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