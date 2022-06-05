  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Поражение от Уэльса – первое для сборной Украины Петракова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поражение от Уэльса – первое для сборной Украины Петракова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Один проигрыш в девяти матчах

Поражение от Уэльса – первое для сборной Украины Петракова

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проиграла финальный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре сборной Уэльса со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий украинцев Андрей Ярмоленко – в свои ворота.

Для главного тренера сборной Александра Петракова это поражение стало первым за время работы с национальной командой. В первых восьми играх с коучем Украина не проиграла ни одного матча.

Теперь же в активе команды Петракова три победы, пять ничьих и одно поражение. Разница мячей же составляет 13:9. До национальной сборной Александр также работал с молодежной командой Украины U20. Именно при нем команда выиграла Чемпионат мира U20 в Польше в 2019 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Юношеская сборная Украины (U-20)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде