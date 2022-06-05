Петраков о поражении от Уэльса: Простите, что не забили, но ребята сделали все, что могли

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение в решающем матче отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре от сборной Уэльса со счетом 0:1.

Что бы вы хотели, чтобы люди в Украине запомнили о пути сборной на чемпионат мира?

"Нашу команду. Мои ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не убили, но мы делали все, что могли. Это спорт".

Чего вам не хватило сегодня?

"Забитого мяча больше ничего".

Какие ваши мнения по поводу будущего команды?

"У нас 8 июня игра, начинаем выступление в Лиге наций".

Какая сейчас атмосфера в раздевалке сборной Украины?

"В раздевалке царит гробовая тишина".

Итоговый результат – случайность или закономерность?

"Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других не было".

Александр Караваев – единственный правый защитник в команде. Планируете ли вызвать кого-то еще на эту позицию?

"Не планируем. Сейчас будет ротация – выйдут другие ребята. Те, кто сыграл сегодня, 8-го играть не будут".

Как чувствует себя Андрей Ярмоленко, который является капитаном сборной и приложил максимальные усилия в обоих матчах плей-офф, но забил в свои ворота?

"Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь в прессу: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает – команда, проигрывает – главный тренер".

Есть ли у вас какие-то слова для мирового сообщества относительно текущей ситуации в Украине?

"Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди. Дети, женщины... Россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются, как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну.

Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока оно лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война. Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли.

Но это спорт, на который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то нет... Напоследок хочу поблагодарить за все Уэльса, пожелать его сборной удачи на чемпионате мира".