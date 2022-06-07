Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006
Новое видео от Фолстена!
Скріншот з відео
Сборная Украины не смогла квалифицироваться на Чемпионат Мира в Катаре, минимально уступив команде Уэльса. Несмотря на то, что в течение матча украинцы доминировали, постоянно обостряли игру, и изрядно испортили нервы Бейлу и компании, цена одной ошибки оказалась слишком высокой. Плюс тотальный нефарт.
В новом видео от Константина Фолстена вы узнаете о поколении сборной, которое везение не покидало. Об игроках, у которых "залетало" почти все. Ну, конечно, без мастерства там не обошлось. В этом видео вы поймете, где сейчас игроки сборной Украины, которые смогли квалифицироваться на Чемпионат Мира 2006 года, и войти в восьмерку сильнейших команд турнира. Что с ними произошло и какой жизненный путь избрал каждый из них?
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