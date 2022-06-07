  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

Новое видео от Фолстена!

Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на Чемпионат Мира в Катаре, минимально уступив команде Уэльса. Несмотря на то, что в течение матча украинцы доминировали, постоянно обостряли игру, и изрядно испортили нервы Бейлу и компании, цена одной ошибки оказалась слишком высокой. Плюс тотальный нефарт.

В новом видео от Константина Фолстена вы узнаете о поколении сборной, которое везение не покидало. Об игроках, у которых "залетало" почти все. Ну, конечно, без мастерства там не обошлось. В этом видео вы поймете, где сейчас игроки сборной Украины, которые смогли квалифицироваться на Чемпионат Мира 2006 года, и войти в восьмерку сильнейших команд турнира. Что с ними произошло и какой жизненный путь избрал каждый из них?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде