Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на Чемпионат Мира в Катаре, минимально уступив команде Уэльса. Несмотря на то, что в течение матча украинцы доминировали, постоянно обостряли игру, и изрядно испортили нервы Бейлу и компании, цена одной ошибки оказалась слишком высокой. Плюс тотальный нефарт.

В новом видео от Константина Фолстена вы узнаете о поколении сборной, которое везение не покидало. Об игроках, у которых "залетало" почти все. Ну, конечно, без мастерства там не обошлось. В этом видео вы поймете, где сейчас игроки сборной Украины, которые смогли квалифицироваться на Чемпионат Мира 2006 года, и войти в восьмерку сильнейших команд турнира. Что с ними произошло и какой жизненный путь избрал каждый из них?