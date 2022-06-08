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Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено
(8 голосов)

Ирландия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина в целом провела неплохой цикл отбора к Чемпионату мира 2022, но все испортил результат последнего матча. Поражение от Уэльса перечеркнуло все предыдущие достижения и психологически надломило команду. Однако сильным может быть только спортсмен, который способен терпеть удар. Этот вопрос и будет стоять сегодня перед сборной Украины в Лиге наций: как бы тяжело ни было, нужно брать себя в руки и добывать результат.

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Матч первого тура Лиги наций Ирландия – Украина состоится в среду, 8-го июня, в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

За событиями матча вы можете следить в текстовой трансляции матч-центра UA-Футбол >>>

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем альтернативный вариант в виде аудиотрансляции – это живой комментарий матча в реальном времени. Доступно на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

Прямая видеотрансляция матча состоится на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго TV". В интернете сигнал можно найти на сервисах Oll.TV и MEGOGO. Плеер последнего предлагаем вам прямо в этой новости.

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Ирландия 21:45 Украина

Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Ф.Глова

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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (14)
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vlotko (Броди)
08.06.2022 в 23:33
Ну де ті хвальоні Мудрик і Довбик? А нічого, ще рано їм до основи.
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0
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.06.2022 в 23:16
Ау, хейтеры Циганкова, вы где?)
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 20:58
почему Буяльского не пригласили --хорошая связка Цыган-Шапаренко-Буяльский -они сыграны чувствуют друг друга --всем это понятно
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:47
Мне постоянно задают вопросы Kolibri и его "друг" aleks68.... Могут ли они иметь детей и в какой позе их лучше зачать....Я им сто раз отвечал, что не взирая на мой 27 летний стаж в гинекологии, детей у двух мужчин-геев не получится...Для этого нужны здоровые и готовые для этого мужчина и женщина....Они мне не верят и говорят, что я профан в этом деле...Я в шоке конечно...
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 22:51
А ты продолжай упорствовать, у тебя есть все шансы))))
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 17:23
Давайте дивитися, а потім коментувати! Це має бути цікаво! Ставлю на велику кількість голів в матчі!
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+1
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.06.2022 в 17:00
Моя дупа чує, що буде нічия
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 16:49
спасибо за ЧМ --перехвалили
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+1
-3
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.06.2022 в 16:24
Сpaнaя ахметочка даже во время войны не даст бесплатно посмотреть футбол. Какого фига трансляция на платных каналах?
Ответить
+3
-2
miruk 81 (львів)
08.06.2022 в 01:02
Народ, на чемпіонаті Європи з міні футболу не програвши жодного матчу в групі наша збврна вийшла в плейоф. Чому сайт цього не висвітлює?
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 08:42
Тому що там немає Циганкова((
Ответить
+1
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 10:50
ти ху@ло свинособаче... сєпар оттраханий...
+2
-2
aleks68
08.06.2022 в 16:16
е.....й просто квашин пора лечиться.правда в глаза колет
+2
-4
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.06.2022 в 16:21
Циганкова? Нє какалєнкі?
+1
-4

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