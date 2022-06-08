Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Украина в целом провела неплохой цикл отбора к Чемпионату мира 2022, но все испортил результат последнего матча. Поражение от Уэльса перечеркнуло все предыдущие достижения и психологически надломило команду. Однако сильным может быть только спортсмен, который способен терпеть удар. Этот вопрос и будет стоять сегодня перед сборной Украины в Лиге наций: как бы тяжело ни было, нужно брать себя в руки и добывать результат.

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Матч первого тура Лиги наций Ирландия – Украина состоится в среду, 8-го июня, в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

За событиями матча вы можете следить в текстовой трансляции матч-центра UA-Футбол >>>

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем альтернативный вариант в виде аудиотрансляции – это живой комментарий матча в реальном времени. Доступно на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

Прямая видеотрансляция матча состоится на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго TV". В интернете сигнал можно найти на сервисах Oll.TV и MEGOGO. Плеер последнего предлагаем вам прямо в этой новости.

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Лига Наций, дивизион В, второй тур

8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Ф.Глова