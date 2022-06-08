Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Ирландия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина в целом провела неплохой цикл отбора к Чемпионату мира 2022, но все испортил результат последнего матча. Поражение от Уэльса перечеркнуло все предыдущие достижения и психологически надломило команду. Однако сильным может быть только спортсмен, который способен терпеть удар. Этот вопрос и будет стоять сегодня перед сборной Украины в Лиге наций: как бы тяжело ни было, нужно брать себя в руки и добывать результат.
- Следите за всеми событиями в сборной Украины в нашем Telegram
Матч первого тура Лиги наций Ирландия – Украина состоится в среду, 8-го июня, в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
За событиями матча вы можете следить в текстовой трансляции матч-центра UA-Футбол >>>
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем альтернативный вариант в виде аудиотрансляции – это живой комментарий матча в реальном времени. Доступно на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>
Прямая видеотрансляция матча состоится на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго TV". В интернете сигнал можно найти на сервисах Oll.TV и MEGOGO. Плеер последнего предлагаем вам прямо в этой новости.
Влияние Лиги наций на корзину сборной Украины при жеребьевке Евро-2024, Таблица коэффициентов, посев клубов и потенциальные соперники наших в еврокубках – в профильном телеграмм-канале >>>
Ирландия 21:45 Украина
Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Ф.Глова
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 00:15 Зарубежные Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 10:48 Зарубежные Матч соперников сборной Украины по Лиге наций. Видео гола и обзор матча Армения – Ирландия 1:0
- 17:57 Зарубежные Бойцовские качества хозяев плюс недооценка гостей. Лига наций, 1-й тур. Армения – Ирландия 1:0