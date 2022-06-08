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Маркевич: Надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Есть такое мнение

Маркевич: Надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал победу Украины над Шотландией (3:1) и поражение от Уэльса (0:1) в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

"С Шотландией шла хорошая игра, у соперника не было шансов. С Уэльсом сказалась наша старая болезнь — вторую игру мы всегда проводим хуже, чем первую. Я не говорю, что мы плохо сыграли, но той игры, что была с Шотландией, к сожалению, не было. Помимо гола, у Уэльса было еще два стопроцентных момента. У нас тоже были шансы, но мы не забили.

С Уэльсом, думаю, что Мудрик должен был играть в основе. Вроде, мы и играли неплохо, и контролировали мяч, но один в один никто не обыгрывал. Нужно было вносить креатив вперед. Мудрик бы тут очень помог.

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Довбик очень хорошо вышел на замену с Шотландией. По крайней мере, тайм с Уэльсом нужно было ему дать. Он умеет обыграть один в один, причем делает это легко. Валлийцы просто стояли у своей штрафной площадки и отбивались, но у нас не нашлось игрока, который может разрушить их оборонительные редуты.

Но это мое мнение. Главный тренер, наверное, руководствовался тем, что победный состав не меняют. У нас было преимущество, нужно было их просто добить. Сборная Уэльса ничего собой не представляет.

Однозначно надо потихоньку омолаживать состав. У нас очень большие проблемы в опорной зоне. Дай бог Степаненко здоровья, чтобы он мог еще хотя бы пару лет поиграть. Но уже сейчас нужно искать ему замену. Видно, что Сидорчук не тянет. Также у нас есть проблемы с правым защитником.

Из молодежи очень хорошо выглядят Пихаленок, Судаков, Мудрик. Их нужно смелее подключать в основу, тем более сейчас будем играть матчи Лиги наций. Также нужно давать больше времени Довбику.

Костяк у сборной очень хорош, поэтому надо сейчас где-то омолаживать команду. Вон у сборной Испании играют практически все пацаны и показывают хороший футбол. Они смело идут на такие эксперименты и нам надо не отставать", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Комментарии (8)
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Джим Слэйд (Харьков)
08.06.2022 в 12:07
По опорнику все четенько, да и в целом по кадровым проблемам. Но в целом омолаживать особо и некуда, из основных игроков в возрасте только Степаненко и Ярмоленко.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
08.06.2022 в 10:53
Сборной нужны игроки с опытом. От 30ти лет и старше. Зачем привлекать молодняк с ветром в голове.
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 10:45
Вот даю тебе совет У Колибри мозга нет... Это странный петушок Пососать он любит... сок ! Перебрал вчера "нектар" Посинел,как Аватар...
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 10:41
Чмо, яке все життя купляло результати матчів, дає тупі, нікому не потрібні поради... Наприклад по Сидорчуку... Його статистика кожного матчу показує,що він кращий на своїй позиції в країні, другий - Степаненко...Хоч усріться динамофоби...
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+1
-2
Джим Слэйд (Харьков)
08.06.2022 в 14:31
Камон, Степаненко на две головы выше по классу Сидора.Клубные симпатии здесь не причем - равнодушен и к дырке, и к кротам.
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 08:46
Не взяли головним у збірну, тому що потрібно ставити Циганкова, Сидорчука, Беседина....... а не тих що Ви кажете..... Тут бізнес Динамо на першій сходинці, а то таке.....
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+1
-4
Іван С (Луцьк)
08.06.2022 в 08:40
Більше нічого додати! Все по поличкам!
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0
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 08:39
Все так!
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0
-4

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